राजकोट : केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया ने राजकोट–जेतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश
सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक, मानव संसाधन व मशीनरी बढ़ाकर कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया ने सर्किट हाउस, राजकोट में राजकोट–जेतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों से चल रहे निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण प्राप्त किया। उन्होंने कार्य में गति लाने, आवश्यकतानुसार मानव संसाधन और मशीनरी बढ़ाने तथा एक निर्दिष्ट समय-सीमा तय कर उसी के भीतर परियोजना पूर्ण करने पर जोर दिया। मांडविया ने निर्देश दिया कि राजमार्ग निर्माण के कारण वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए प्रभावी व्यवस्थाएँ की जाएँ।
समीक्षा बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। केंद्रीय मंत्री ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए एनएचएआई को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक में सांसद रामभाई मोकरिया, महापौर श्रीमती नयनाबेन पेढाडिया, विधायक भानुबेन बाबरिया, उदयभाई कानगड़, डॉ. दर्शिताबेन शाह, रमेशभाई टिलाला, नेता माधव दवे, भरतभाई बोघरा, राजूभाई ध्रुव, जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश, जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद तथा जिला पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर सहित विभिन्न व्यापार संघों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।