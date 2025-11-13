लोकतेज WhatsApp channel
गुजरात क्रिकेट

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का मुख्य प्रायोजक होगा बिरला एस्टेट्स

अहमदाबाद, 13 नवंबर (भाषा) गुजरात टाइटंस ने इंडियर प्रीमियर लीग के 2026 सत्र के लिए आदित्य बिरला रीयल एस्टेट लिमिटेड (एबीआरईएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बिरला एस्टेट्स को बृहस्पतिवार को मुख्य प्रायोजक बनाया।

बिरला एस्टेट्स फेंटेसी गेमिंग मंच ड्रीम 11 की जगह लेगा जिसे इस साल अगस्त में वास्तविक धनराशि वाली गेमिंग में प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र सरकार के अधिनियम के बाद अपने काम को बहुत सीमित करना पड़ा।

बिरला एस्टेट्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ केटी जितेंद्रन ने कहा, ‘‘यह सहयोग हमें भारत और उसके बाहर लाखों प्रशंसकों से जुड़ने और जुनून, दृढ़ता और प्रगति के साझा मूल्यों का जश्न मनाने का अवसर देता है। साथ मिलकर हम कुछ ऐसा खास बनाने के लिए तत्पर हैं जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजेगा।’’

दोनों पक्षों ने हालांकि करार के वित्तीय पहलुओं की जानकारी नहीं दी है।

भारत के टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 में अपने पहले सत्र में ही खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था।

