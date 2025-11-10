लोकतेज WhatsApp channel
ज़रा हटके

पटेल की 150वीं जयंती: मध्यप्रदेश का प्रतिनिधिमंडल 11 नवंबर को गुजरात कार्यक्रम में शामिल होगा

On
पटेल की 150वीं जयंती: मध्यप्रदेश का प्रतिनिधिमंडल 11 नवंबर को गुजरात कार्यक्रम में शामिल होगा

भोपाल, 10 नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए 11 नवंबर को गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेगा।

यादव ने भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने ‘भावांतर योजना’ के तहत मिले मॉडल रेट के फायदों के लिए किसानों को, जबकि ‘समाधान योजना’ से प्राप्त राहत के लिए बिजली उपभोक्ताओं को बधाई भी दी।

एक अधिकारी ने बताया, “भावांतर (भाव का अंतर) योजना की राशि 13 नवंबर को देवास से किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाएगी।”

बालाघाट जिले में महिला नक्सली सुनीता के हथियार डालने का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि यह राज्य सरकार की ओर से अपनाई गई प्रभावी आत्मसमर्पण नीति का नतीजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मध्यप्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है।

उन्होंने कहा कि छतरपुर जिले के घुवारा की रहने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को जबलपुर में आदिवासी नायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

गौड़ एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा थीं।

