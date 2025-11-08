लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड ने वित्तवर्ष 2025-26 की पहली छ माही के नतीजों की घोषणा की

एकीकृत अवसंरचना ईपीसी और ओएंडएम कंपनी दूसरी छ माही में मजबूत बदलाव के लिए मजबूत स्थिति में है

On
डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड ने वित्तवर्ष 2025-26 की पहली छ माही के नतीजों की घोषणा की

सूरत। डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड (BSE: 544387), एक एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर EPC और O&M कंपनीने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई वित्तीय वर्ष 2025–26 की पहली छ माही के अपने अन ऑडिटेड वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं।

पहली छ माही में कंपनी ने परियोजना गतिशीलता और कार्यशील पूंजी निवेश के एक गहन चरण को दर्शाया है। इसके बावजूद, कंपनी ने अपने मजबूत विकास मार्ग की पुनःपुष्टि की है और वित्तीय वर्ष की दूसरी छ माही (H2) में तरलता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई है। यह विश्वास सुदृढ़ निष्पादन गति, उन्नत बैंकिंग सुविधाओं और स्थिर ऑर्डर बुक रूपांतरण से प्रेरित है ।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि पहली छ माही में परिचालन नकदी प्रवाह आउट फ्लो की स्थिति में था। यह EPC व्यवसाय की स्वाभाविक प्रकृति को दर्शाता है, जहाँ क्लाइंट से भुगतान प्राप्त होने से पहले सामग्री की बड़ी खरीद, साइट मोबिलाइजेशन और कार्यशील पूंजी का अग्रिम निवेश आवश्यक होता है।

वित्तवर्ष 2024–25 की चौथी तिमाही और 2025–26 की पहली तिमाही में मिले बड़े EPC अनुबंधों के लिए शुरुआती चरण में सामग्री की खरीद और मोबिलाइजेशन।

उद्योगगत भुगतान चक्र, जिसमें राशि प्रमाणन और RA बिलस्वीकृति के बाद प्राप्त होती है, जिससे अस्थायी अंतराल उत्पन्न होता है। लागत को स्थिर रखने और परियोजना की निरंतरता बनाए रखने हेतु रणनीतिक इन्वेंट्री निर्माण और अग्रिम भुगतान, विशेषकर मानसून अवधि में।

“यह एक अस्थायी चरण है, जो निकट भविष्य में तेजी से निष्पादन और विकास को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। EPC मॉडल में ऐसे कार्यशील पूंजीचक्र स्वाभाविक हैं; फिर भी, डेस्को पर्याप्त पूंजी और प्राप्तियों के साथ मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखता है।

अधिकांश परियोजना भुगतान सितंबर के बाद प्राप्त हो चुके हैं, जिससे अक्टूबर–नवंबर 2025 में तरलता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है,” कंपनी ने कहा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: PNN

Related Posts

'भारत का खेल, भारत का सोलर' — Navitas Solar और Puneri Paltan ने मनाया स्वच्छ ऊर्जा संगम

'भारत का खेल, भारत का सोलर' — Navitas Solar और Puneri Paltan ने मनाया स्वच्छ ऊर्जा संगम

एडवोकेट मलिका शिरज़ादे ने ए.आर. रहमान के ‘सीक्रेट माउंटेन’ के लिए बनाया नवाचारी कानूनी मॉडल

एडवोकेट मलिका शिरज़ादे ने ए.आर. रहमान के ‘सीक्रेट माउंटेन’ के लिए बनाया नवाचारी कानूनी मॉडल

'वीणा माँ के सुरों की शाम, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम' का संगीतमय कार्यक्रम में श्रोताओं ने लिया आनंद

'वीणा माँ के सुरों की शाम, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम' का संगीतमय कार्यक्रम में श्रोताओं ने लिया आनंद

म्यूज़िक डायरेक्टर ऐकार्थ पुरोहित–कपिल पालीवाल ने ‘SAGWAAN’ फिल्म में दिया संगीत

म्यूज़िक डायरेक्टर ऐकार्थ पुरोहित–कपिल पालीवाल ने ‘SAGWAAN’ फिल्म में दिया संगीत