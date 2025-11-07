जयपुर में होने जा रहा है CPKL सीज़न 2 का भव्य शुभारंभ — अब की बार मुकाबला होगा दुबई में!

जयपुर (राजस्थान), नवंबर 6: कबड्डी — एक ऐसा खेल जो भारत की मिट्टी में बसता है, गाँवों के मैदानों से उठकर अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँच चुका है।

उसी यात्रा का अगला सुनहरा पड़ाव बनने जा रहा है Canvi Premier Kabaddi League (CPKL) सीज़न 2, जिसका भव्य मेगा लॉन्च इवेंट जयपुर के होटल प्राइम सफारी में 9 नवम्बर को आयोजित किया जाएगा।

यह शाम कबड्डी के इतिहास में एक अविस्मरणीय पल के रूप में दर्ज होगी जहाँ पहली बार परदा उठेगा सीज़न 2 की चमकदार ट्रॉफी से, टीमों का भव्य परिचय और वो जोश जिसे देख पूरा जयपुर कबड्डी के रंग में रंग जाएगा। यह शाम नए सीज़न की शुरुआत ही नहीं, बल्कि एक नई कहानी की पहली सांस बनेगी।

इस बार CPKL सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अपनी अगली उड़ान दुबई से भरने जा रहा है। जयपुर में होने वाला यह लॉन्च इवेंट उस वैश्विक यात्रा की पहली झलक होगा, जिसमें भारतीय कबड्डी अपनी जड़ों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचेगी।

कार्यक्रम में देशभर के कई खेल जगत के दिग्गज, प्रसिद्ध हस्तियाँ और कबड्डी के सितारे शामिल होंगे। सबकी नज़रों का केंद्र होंगे भारत के “डुबकी किंग” प्रदीप नरवाल, जिनकी मौजूदगी इस शाम में जोश और गौरव दोनों का संचार करेगी।

CPKL के इस मेगा लॉन्च को पूरी तरह रचनात्मक दिशा और रणनीतिक दृष्टि प्रदान की है Mysnatic Sports ने।खेल प्रबंधन, ब्रांड कम्युनिकेशन और अनुभवात्मक इवेंट डिज़ाइन में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर Mysnatic Sports ने इस इवेंट को सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक खेल की कहानी में बदल दिया है

पिछले कुछ महीनों में लीग ने भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में खिलाड़ी चयन ट्रायल्स आयोजित किए ताकि देश के हर कोने से प्रतिभाशाली युवा इस मंच का हिस्सा बन सकें।इन ट्रायल्स के माध्यम से कई उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल दिखाने और पेशेवर खेल की दुनिया में कदम रखने का सुनहरा मौका मिला।यह वही यात्रा है जो अब दुबई के अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचने जा रही है।

इस आयोजन के साथ CPKL एक नए युग में प्रवेश कर रहा है जहाँ हर राज्य की टीम न सिर्फ मैदान पर लड़ेगी, बल्कि अपने राज्य के गर्व, संस्कृति और खेल भावना का प्रतिनिधित्व भी करेगी।

सीज़न 2, जो जल्द ही दुबई में आयोजित होगा, भारतीय कबड्डी के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव होगा जहाँ भारतीय ताक़त, रणनीति और एकता को वैश्विक मंच पर दिखाया जाएगा।

CPKL का यह नया अध्याय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अवसर देगा, नए दर्शकों को जोड़ते हुए भारत की कबड्डी संस्कृति को विश्वभर में पहचान दिलाएगा।

Canvi Premier Kabaddi League (CPKL) भारत की सबसे उभरती पेशेवर कबड्डी लीग्स में से एक है, जिसका उद्देश्य है स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना और इस पारंपरिक खेल को वैश्विक पहचान दिलाना।

दुबई में होने जा रहा सीज़न 2 इस यात्रा का अगला अध्याय है, जहाँ भारतीय कबड्डी का जज़्बा और रोमांच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा।