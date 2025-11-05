लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

बिहार: मतदान से पहले जनसुराज को झटका, मुंगेर से पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह भाजपा में शामिल हुए

By Loktej
On
बिहार: मतदान से पहले जनसुराज को झटका, मुंगेर से पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह भाजपा में शामिल हुए

मुंगेर, पांच नवंबर (भाषा) बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।

भाजपा के मुंगेर प्रभारी राजेश झा के अनुसार, संजय सिंह ने भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका यह निर्णय ‘‘विकास और स्थिर सरकार’’ की दिशा में उठाया गया कदम है।

संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं।

माना जा रहा है कि जनसुराज के उम्मीदवार का भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है और यह कदम मुंगेर सीट के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

इस बीच, प्रशांत किशोर के लिए यह घटनाक्रम एक चुनावी झटका माना जा रहा है। मुंगेर विधानसभा सीट पर अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bihar

Related Posts

राजद की करारी हार के साथ 14 नवंबर को मनाई जाएगी ‘असली दिवाली’: अमित शाह

राजद की करारी हार के साथ 14 नवंबर को मनाई जाएगी ‘असली दिवाली’: अमित शाह

दिल्ली के रोहिणी में पुलिस मुठभेड़ में बिहार के चार वांछित अपराधी मारे गए

दिल्ली के रोहिणी में पुलिस मुठभेड़ में बिहार के चार वांछित अपराधी मारे गए

बिहार में राजद के ‘जंगल राज’ की वापसी रोकने के लिए ‘कमल’ का बटन दबाएं: अमित शाह

बिहार में राजद के ‘जंगल राज’ की वापसी रोकने के लिए ‘कमल’ का बटन दबाएं: अमित शाह

सूरत : छठ पूजा में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल ने जताया एनडीए की जीत पर भरोसा

सूरत : छठ पूजा में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल ने जताया एनडीए की जीत पर भरोसा