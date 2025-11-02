'विकसित बिहार' का मतलब है युवाओं को रोजगार देना: प्रधानमंत्री मोदी

आरा/नवादा, दो नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि ‘विकसित भारत’ की बुनियाद बिहार है और ‘विकसित बिहार’ का अर्थ है राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को रिकॉर्ड संख्या में सीट दिलाने जा रही है और ‘जंगलराज’ को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने आरा में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा, ‘‘राजग का घोषणापत्र बिहार के तेज विकास के लिए समर्पित एक दूरदर्शी दस्तावेज है। यह ईमानदार और स्पष्ट सोच वाला घोषणापत्र है, जबकि जंगलराज वाले झूठे वादों का पुलिंदा लेकर आए हैं। लेकिन, ये जनता है, सब जानती है।’’

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के हित में कदम और महिलाओं के सशक्तीकरण के उपाय-ये सभी राजग के घोषणापत्र के प्रमुख बिंदु हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘1.30 करोड़ महिलाओं को उनके खातों में 10,000 रुपये मिले हैं। बिहार में देश की सबसे अधिक युवा आबादी है, इसलिए हमारा घोषणापत्र युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) और कुटीर उद्योगों के नेटवर्क का और अधिक विस्तार किया जाएगा तथा बिहार जल्द ही पूर्वी भारत का प्रमुख वस्त्र और पर्यटन केंद्र बनेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजग प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये दिए हैं, अब राज्य सरकार अपनी ओर से 3,000 रुपये और जोड़ेगी।’’

मोदी ने कहा, ‘‘जो वादा करते हैं, उसे निभाते हैं — यही राजग का ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने गारंटी दी थी, अब लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पहले यहां ‘अरवा (कच्चा) चावल’ मिलता था, अब उसना (पक्का) चावल दिया जा रहा है। गरीबों को पक्का घर देने की गारंटी भी हमने पूरी की।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘देश की सुरक्षा और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की गारंटी मैंने दी थी, और हमने उसे पूरा किया। बिहार के हजारों लोग सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा दे रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अनुच्छेद-370 हटाने की गारंटी दी थी, जो 70 साल बाद पूरी हुई। अब जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान लागू हो चुका है। मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों को उनके ठिकानों में घुसकर मारेंगे, हमने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ किया और यह गारंटी निभाई। इससे हर भारतीय गर्वित हुआ।’’

मोदी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस का पहला परिवार यहां बेचैन था।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि नामांकन वापसी से एक दिन पहले कांग्रेस और राजद में जबरदस्त झगड़ा हुआ तथा कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राजद का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। लेकिन, राजद ने बंदूक की नोक पर यह पद अपने लिए तय करवाया।

उन्होंने कहा, ‘‘राजद ने बिहार को ‘कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और भ्रष्टाचार’ की भूमि बना दिया। जंगलराज के दौर में बिहार में 37 हजार अपहरण हुए थे।’’

मोदी ने कहा, ‘‘चाहे कांग्रेस हो या राजद, दोनों बिहार की पहचान मिटाना चाहते हैं। ये घुसपैठियों की रक्षा करना चाहते हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि राज्य के संसाधनों पर हक बिहार के लोगों का होगा या घुसपैठियों का। जो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, वे पापी हैं।’’

प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस और राजद की पाठशाला जंगलराज की पाठशाला है। रोहतास का डालमियानगर कभी एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था, लेकिन कांग्रेस और राजद ने उसे बर्बाद कर दिया।’’

उन्होंने कहा कि राजग के लिए विकास और विरासत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि का विकास किया जाएगा।

मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद ने छठ पूजा और महाकुंभ जैसे आयोजनों को नाटक बताया, यह त्योहारों का अपमान है और जनता को इसका जवाब देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, ‘‘बिहार के लोग सुशासन बनाम जंगलराज की लड़ाई में राजग के साथ हैं। इस बार जनता का नारा है — ‘फिर एक बार, राजग सरकार!’’’

नवादा में आयोजित एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘‘मगही पान की धरती’’ बिहार की पहचान है और ‘‘मगध व बिहार की खोई हुई गौरवगाथा को लौटाना हमारी जिम्मेदारी है’’।

उन्होंने जनता से अपील की कि ‘‘फिर एक बार, राजग सरकार’’ और ‘‘बिहार में फिर से सुशासन सरकार’’ बनाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘नवादा ‘मगही पान’ की धरती है, और मैं वाराणसी का सांसद हूं—मुझसे बेहतर इसे कौन समझ सकता है। हमें मगध और बिहार की पुरानी गौरवगाथा को फिर से स्थापित करना है। हमें ‘विकसित बिहार’ बनाना है।’’

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने छोटे किसानों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा।

मोदी ने कहा, ‘‘जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसे पूजता है। हमने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बिना किसी कमीशन या बिचौलिये के सीधे उनके खातों में भेजी।’’

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार से भेजे गए एक रुपये में से जनता तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं—यह कौन-सा पंजा था जो गरीब का हक खा जाता था?’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘यह धरती आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों की है। बिहार की जनता राजद नेताओं की हकीकत जानती है। एक परिवार राज्य का सबसे भ्रष्ट है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘राजद और कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह चल रही है। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया। परिणाम का इंतजार कीजिए, नतीजे आने के बाद ये एक-दूसरे से लड़ेंगे।’’

मोदी ने कहा, ‘‘राजग के पास नीतीश जी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे अनुभवी नेता हैं। दूसरी ओर, जंगलराज की पहचान रही है—कट्टा, क्रूरता, कुशासन और भ्रष्टाचार।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राजद के शासन में जब लोगों का वेतन बढ़ता था, तो वे खुश नहीं बल्कि डरे हुए रहते थे, क्योंकि रंगदारी देनी पड़ती थी। उस दौर में नक्सली हिंसा आम बात थी। आज शहरी नक्सलियों की नींद उड़ी हुई है।’’

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘राजद के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में धमकियां दे रहे हैं। वर्ष 2005 से पहले बिजली की स्थिति बदतर थी, लेकिन राजग सरकार ने इसे बदल दिया। अब बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है।’’

मोदी ने राजद और कांग्रेस पर धार्मिक आस्था का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘हम सूर्यदेव की उपासना करते हैं, छठ पूजा करते हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस ‘छठी मइया’ का अपमान करते हैं। वे सूर्यदेव का अपमान करते हैं, जबकि हम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य में बड़ी संख्या में स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में भारी निवेश होगा—यह मोदी की गारंटी है कि बिहार के युवा अब यहीं रोजगार पाएंगे।’’

बिहार की सांस्कृतिक धरोहर पर बल देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बिहार की सांस्कृतिक विरासत गौरवशाली है। हमारा प्रयास है कि देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएं तथा बिहार की इस समृद्ध परंपरा से परिचित हों।’’

प्रधानमंत्री ने सभा के अंत में कहा, ‘‘जनता का नारा स्पष्ट है—फिर एक बार, राजग सरकार... बिहार में फिर से सुशासन सरकार।’’