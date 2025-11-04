बिहार में राजद के ‘जंगल राज’ की वापसी रोकने के लिए ‘कमल’ का बटन दबाएं: अमित शाह

दरभंगा (बिहार) , चार नवंबर (भाषा) गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव चिह्न ‘कमल’ वाला ईवीएम बटन दबाने का आग्रह किया ताकि ‘‘राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के पूर्व शासन के दौरान रहे उस जंगल राज की वापसी को रोका जा सके जिसने राज्य को तबाह कर दिया था।’’

शाह ने वादा किया कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में लौटता है, तो सरकार सिंचाई करने और बाढ़ रोकने के लिए कोसी नदी के पानी का इस्तेमाल करने पर 26,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

शाह ने दरभंगा में एक चुनावी रैली में कहा, ‘‘लालू-राबड़ी के 15 साल के शासन में बिहार को तबाह करने वाले 'जंगल राज' की वापसी को रोकने के लिए 'कमल' का बटन दबाएं।’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग ही बिहार को सर्वांगीण विकास की ओर ले जा सकता है।

पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यदि बिहार में राजग सत्ता में आता है तो ‘मिथिलांचल’ में सिंचाई करने और क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के मकसद से कोसी नदी के पानी का उपयोग करने के लिए कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे...गंगा, कोसी और गंडक नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई और बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए किया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि अगर राजग बिहार में सत्ता में बना रहता है तो मिथिला, कोसी और तिरहुत के लोगों को इलाज के लिए पटना या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें एम्स(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) -दरभंगा में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।’’

शाह ने कहा, ‘‘करीब 3.60 करोड़ लोगों को पांच लाख करोड़ रुपये तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है जबकि दरभंगा में आईटी पार्क युवाओं को रोजगार देगा।’’

उन्होंने ‘जीविका दीदियों’ के लिए 10,000 रुपये के लाभ को वापस लेने की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग से की गई राजद की शिकायत की आलोचना की और कहा, ‘‘लालू की तीन पीढ़ियां’’ स्वयं सहायता समूहों को ‘‘हस्तांतरित धन नहीं छीन पाएंगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार अगले पांच साल में जीविका दीदियों के खातों में दो लाख रुपए डालने का काम करेगी।’’

शाह ने दोहराया कि राजद-कांग्रेस ने छठी मैया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मां का अपमान किया।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आगामी चुनावों में ‘‘ऐसे राजनीतिक दलों को बाहर का रास्ता दिखाकर इस अपमान का बदला लेगी।’’

शाह ने कहा, ‘‘बिहार की जनता छठी मैया का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करती। बिहार चुनाव में राजद-कांग्रेस का सफाया हो जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। छह तारीख को आप कमल छाप पर बटन दबाएं। यह बटन विधायक या मंत्री को जिताने के लिए नहीं, जंगलराज को रोकने के लिए दबाना है।’’

शाह ने कहा, ‘‘जंगलराज चेहरा और वेष बदल वापस आना चाहता है। आपका काम इसे रोकना है।’’

शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू-तेजस्वी की जोड़ी ‘‘बिहार को लूटने में माहिर’’ है, जबकि ‘‘मोदी-नीतीश (कुमार) की जोड़ी विकास करने में माहिर’’ है।