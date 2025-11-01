अमित शाह ने आंधप्रदेश में भगदड़ में लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया

नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार सुबह भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ में हुई दुखद मौतों से बेहद दुखी हूं।

हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’’