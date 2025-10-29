आंध्र प्रदेश में मोंथा तूफान से एक व्यक्ति की मौत, सड़कें जलमग्न, फसलें क्षतिग्रस्त

अमरावती, 29 अक्टूबर (भाषा) भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के रात में आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने के बाद एक महिला की मौत हो गई, सड़कें जलमग्न हो गईं और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

प्रारंभिक अनुमानों का हवाला देते हुए सरकार ने मंगलवार को बताया था कि मोंथा के प्रभाव से 38,000 हेक्टेयर में खड़ी कृषि फसलें नष्ट हो गईं तथा 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

कोनासीमा जिले के मकानगुडेम गांव में 28 अक्टूबर को तेज हवा के कारण ताड़ का एक पेड़ उखड़कर महिला पर गिर जाने से 43 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी।

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने कोनासीमा निवासी एक महिला की मौत की पुष्टि की। जैन ने कहा कि एपीएसडीएमए नुकसान की रिपोर्टों की पुष्टि कर रहा है और चक्रवात के प्रभाव से किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

पश्चिम गोदावरी जिले के पुलिस अधीक्षक अदनान नईम असमी ने बताया कि जिले भर में 141 पेड़ उखड़ गए और लोगों को सांपों द्वारा काटे जाने के आठ मामले सामने आए।

असमी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "चक्रवात अंतरवेदी के पास तट पार कर गया। कुछ खंभों और पेड़ों के उखड़ने सहित नुकसान बहुत सीमित है। मोगलतुरु इलाके में एक-दो फूस के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जिले में किसी की जान नहीं गई।

इसी तरह, उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में कोई बड़ी बाधा नहीं आई और अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति काट दी।

पश्चिम गोदावरी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडीएसपी) वी भीमा राव ने बताया कि चक्रवात से निपटने के लिए बेहतरीन तैयारियां की गई थीं जिसके कारण 15 मिनट के भीतर उखड़े हुए पेड़ों को हटा दिया गया।

राव ने बताया कि आधी रात के आसपास, जब मोंथा (थाई भाषा में जिसका अर्थ सुगंधित फूल होता है) तट पार कर रहा था, समुद्र पेरूपलेम गांव में समुद्र तट से लगती सड़क तक पहुंच गया।

एडीएसपी ने चक्रवात के प्रभावी प्रबंधन का श्रेय लोगों में व्यापक जागरूकता और समुद्र तटीय गांवों में वायरलेस सेट के माध्यम से गहन संचार को दिया।

कोनासीमा जिले के अंतरवेदी गांव में चक्रवात ने दस्तक दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 200 पेड़ों के उखड़ने और 70 बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि पेड़ों के गिरने से दो लोग घायल हुए हैं।

आपदा प्रबंधन मामलों के विशेष मुख्य सचिव जी साई प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने का निर्देश दिया।

प्रसाद ने एक सरकारी आदेश में कहा, "सरकार प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों को राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों और प्रभावित मछुआरों को आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण करने की अनुमति देती है।"

सरकार 25 किलो चावल और लाल चना दाल, एक-एक लीटर खाना पकाने का तेल, प्याज, आलू और चीनी वितरित करेगी। बुनकरों और मछुआरों को चावल की दोगुनी मात्रा, यानी 50 किलो, वितरित की जाएगी।