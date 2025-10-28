लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से सभी 32 उड़ानें रद्द

On
चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से सभी 32 उड़ानें रद्द

अमरावती, 28 अक्टूबर (भाषा) भीषण चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के कारण मंगलवार को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से संचालित होने वाली कुल 32 उड़ानें रद्द कर दी गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के निदेशक एन. पुरुषोत्तम ने कहा कि 27 अक्टूबर को एअर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानें रद्द कर दी गई थीं।

पुरुषोत्तम ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘दरअसल हम हर दिन 30 से 32 उड़ानें संचालित कर रहे हैं, जिनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों शामिल हैं। आज वे सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।’’

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए सावधानियां बरती हैं, जिसमें चक्रवात से पहले और बाद के चरण शामिल हैं। इसी तरह, विजयवाड़ा हवाई अड्डे ने आज 16 उड़ानें रद्द कर दीं लेकिन पांच उड़ानें संचालित कीं।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे के निदेशक लक्ष्मीकांत रेड्डी ने कहा, ‘‘कल (सोमवार) विशाखापत्तनम के लिए केवल एक उड़ान रद्द हुई थी। लेकिन आज दिल्ली और मुंबई सहित देश भर के विभिन्न गंतव्यों के लिए 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं।’’

रेड्डी के अनुसार, एयरलाइनों ने मंगलवार के लिए परिचालन स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार की उड़ानों के संचालन के बारे में शाम तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इसी तरह, तिरुपति हवाई अड्डे पर चार उड़ानें रद्द कर दी गईं।

इस बीच, एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) जोन में 27 अक्टूबर और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें रद्द कर दी गईं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Cyclone Andhra Pradesh Tamilnadu

Related Posts

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में निजी बस में आग लगी, 20 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में निजी बस में आग लगी, 20 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश: चक्रवात ‘मोंथा’ तट से टकराया, अधिकारी हाई अलर्ट पर

आंध्र प्रदेश: चक्रवात ‘मोंथा’ तट से टकराया, अधिकारी हाई अलर्ट पर

चक्रवात मोंथा: मोदी ने मुख्यमंत्री नायडू से बात की, अधिकारियों को ऐहतियाती कदम उठाने का निर्देश

चक्रवात मोंथा: मोदी ने मुख्यमंत्री नायडू से बात की, अधिकारियों को ऐहतियाती कदम उठाने का निर्देश