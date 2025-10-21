सूरत : दीपावली और छठ महापर्व पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़

सूरत। दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनज़र सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है।

त्योहारी सीज़न के कारण स्टेशन परिसर यात्रियों से खचाखच भर गया है। इस दौरान यात्रियों की परेशानियाँ कम करने के लिए साकेत सहित कई स्वयंसेवी संस्थाएँ और सामाजिक संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

भाजपा सूरत के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार उत्तरप्रदेश जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को पीने का पानी वितरित किया, जिससे यात्रियों को राहत मिली।

रेलवे प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है, ताकि बढ़ती भीड़ के बावजूद यातायात सुचारू बना रहे।