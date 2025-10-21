लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : दीपावली और छठ महापर्व पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़

उधना और सूरत स्टेशन पर घंटों लाइन में खड़े यात्री; स्वयंसेवी संस्थाएँ और भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं सहयोग

On
सूरत : दीपावली और छठ महापर्व पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़

सूरत। दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनज़र सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है।

त्योहारी सीज़न के कारण स्टेशन परिसर यात्रियों से खचाखच भर गया है। इस दौरान यात्रियों की परेशानियाँ कम करने के लिए साकेत सहित कई स्वयंसेवी संस्थाएँ और सामाजिक संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

भाजपा सूरत के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार उत्तरप्रदेश जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को पीने का पानी वितरित किया, जिससे यात्रियों को राहत मिली।

रेलवे प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है, ताकि बढ़ती भीड़ के बावजूद यातायात सुचारू बना रहे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat Bihar Uttar Pradesh India Railway Udhna

Related Posts

सूरत : एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लागू न करने की चैंबर की अपील

सूरत : एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लागू न करने की चैंबर की अपील

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने श्रमिक बीमा योजना की SPREE और एमनेस्टी योजनाओं पर संगोष्ठी का आयोजन

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने श्रमिक बीमा योजना की SPREE और एमनेस्टी योजनाओं पर संगोष्ठी का आयोजन

सूरत : पिपराली के प्रमोद अग्रवाल को समाज सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि

सूरत : पिपराली के प्रमोद अग्रवाल को समाज सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि

सूरत : राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर द्वारा राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का हुआ आयोजन

सूरत : राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर द्वारा राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का हुआ आयोजन