वाशिंगटन की तूफानी पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर

होबार्ट, दो नवंबर (भाषा) अर्शदीप सिंह की उम्दा गेंदबाजी के बाद वाशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी से भारत ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी।

ऑस्ट्रेलिया के 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वाशिंगटन की 23 गेंद में चार छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 49 रन की पारी और जितेश शर्मा (13 गेंद में नाबाद 22) के साथ उनकी छठे विकेट की 25 गेंद में 43 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 188 रन बनाकर जीत दर्ज की।

तिलक वर्मा (29), अभिषेक शर्मा (25) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (24) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं।

वाशिंगटन को इस मैच में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने बल्ले से एकादश में अपने चयन को सही साबित किया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए।

अर्शदीप (35 रन पर तीन विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (33 रन पर दो विकेट) ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 74 रन कर दिया था लेकिन टिम डेविड (74) और माकर्स स्टोइनिस (64) ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़कर मेजबान टीम का स्कोर छह विकेट पर 186 रन तक पहुंचाया। डेविड ने 38 गेंद का सामना करते हुए पांच छक्के और आठ चौके मारे जबकि स्टोइनिस ने 39 गेंद की पारी में दो छक्के और आठ चौके जड़े।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पावर प्ले में 64 रन जोड़े लेकिन फॉर्म में चल रहे अभिषेक और शुभमन गिल (15) के विकेट गंवा दिए।

अभिषेक ने बार्टलेट पर छक्के से खाता खोला और फिर सीन एबट की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का मारा। वह हालांकि एलिस की गेंद को हवा में लहराकर विकेटकीपर जोश इंग्लिस को कैच दे बैठे।

कप्तान सूर्यकुमार यादव (24) ने आते ही एलिस और एबट पर छक्के मारे लेकिन एलिस ने गिल को पगबाधा कर दिया।

सूर्यकुमार भी स्टोइनिस की गेंद पर एक्सट्रा कवर पर एलिस को आसान कैच दे बैठे।

तिलक और अक्षर पटेल ने इसके बाद पारी को संभाला। दोनों ने 10वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

एलिस की गेंद पर बार्टलेट ने अक्षर का शानदार कैच लपककर भारत को चौथा झटका दिया।

वाशिंगटन ने इसके बाद मोर्चा संभाला। उन्होंने एलिस पर छक्के के साथ शुरुआत की और फिर एबट की लगातार गेंदों पर चौका और दो छक्के मारे।

तिलक ने बार्टलेट की गेंद को विकेट के पीछे खेलने की कोशिश में इंग्लिस को आसान कैच थमाया जिससे भारत का स्कोर पांच विकेट पर 145 रन हो गया।

भारत को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 35 रन की दरकार थी और वाशिंगटन ने जितेश के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

जितेश ने बार्टलेट और एलिस पर चौके मारे जबकि वाशिंगटन ने मैथ्यू कुहनेमन की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया।

जितेश ने इसके बाद एबट पर चौके के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद अर्शदीप ने दो ओवर में दो विकेट चटकाकर मेहमान टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।

श्रृंखला का अपना पहला मैच खेल रहे इस प्रारूप के भारत के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप ने ट्रेविस हेड (06) और जोश इंग्लिस (01) को अपने लगातार ओवरों में पवेलियन भेजकर तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 14 रन पर दो विकेट किया।

अर्शदीप की शॉर्ट गेंद पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश में हेड गेंद को हवा में लहरा गए और सूर्यकुमार ने मिड ऑफ पर आसान कैच लपका।

अर्शदीप के अगले ओवर में इंग्लिस भी फाइन लेग पर अक्षर पटेल के हाथों लपके गए।

डेविड ने इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और भारत के सभी गेंदबाजों को निशाने पर रखा। उन्होंने अपने पांच में से चार छक्के सीधे मारे जबकि अक्षर की गेंद को कवर्स के ऊपर से छह रन के लिए भेजा।

डेविड हालांकि 20 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने प्वाइंट पर उनका कैच टपका दिया जिसका इस बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया।

चक्रवर्ती ने कप्तान मिचेल मार्श (11) और मिचेल ओवेन (00) को लगातार गेंदों पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 73 रन किया।

डेविड ने शिवम दुबे पर लगातार दो चौकों के साथ सिर्फ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इसके बाद चक्रवर्ती के ओवर में दो छक्के मारे।

स्टोइनिस ने भी 13वें ओवर में दुबे पर लगातार दो छक्के मारे लेकिन इसी ओवर में डेविड ने लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा को कैच थमा दिया।

भारत को चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की कमी खली क्योंकि दुबे के खिलाफ डेविड और स्टोइनिस दोनों ने बड़े शॉट खेले।

स्टोइनिस ने 18वें ओवर में अर्शदीप पर तीन चौकों के साथ 32 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। वह पारी के अंतिम ओवर में इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर स्थानापन्न खिलाड़ी रिंकू सिंह को कैच देकर पवेलियन लौटे।

भारत ने ऑलराउंडर वाशिंगटन को गेंदबाजी का मौका नहीं दिया।