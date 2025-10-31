आमिर खान को मिलेगा आर. के. लक्ष्मण अवॉर्ड

मुंबई, 31 अक्टूबर (वेब वार्ता)। आमिर खान पिछली बार फिल्म सितारे जमीन पर लेकर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब आमिर दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर लौटने की तैयारी में हैं। इसी बीच उन्हें एक ऐसा सम्मान मिलने जा रहा है, जिसे पाने वाले वह बॉलीवुड के पहले अभिनेता बन जाएंगे।

मशहूर कार्टूनिस्ट दिवंगत आर.के. लक्ष्मण को सम्मानित करने के लिए उनके परिवार ने एक विशेष अवॉर्ड शुरू किया है, जिसका नाम आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस है। इस सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता आमिर खान चुने गए हैं। इस खास मौके पर परिवार ने संगीत सम्राट ए.आर. रहमान का लाइव कॉन्सर्ट भी आयोजित किया है, जो 23 नवंबर 2025 को पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में शाम 5 बजे से होगा।

आरके लक्ष्मण की बहू उषा लक्ष्मण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आयोजन लक्ष्मण जी को श्रद्धांजलि देने का खास तरीका है और उनके योगदान को याद करते हुए पहला अवॉर्ड आमिर खान को दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह हमारे परिवार की ओर से लक्ष्मण जी के प्रति सबसे बड़ी

श्रद्धांजलि है।

आरके लक्ष्मण भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्टों में शुमार थे। उनके बनाए किरदार कॉमन मैन और दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट ने उन्हें खास पहचान दी। उन्होंने अपने भाई आर.के. नारायण की कहानियों पर आधारित क्लासिक टीवी सीरीज मालगुडी डेज़ के लिए भी स्केच बनाए। आरके लक्ष्मण का निधन 2015 में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 93 वर्ष की आयु में हुआ था।

आमिर खान अपने तीन दशक से अधिक के करियर में कई महत्वपूर्ण सम्मान हासिल कर चुके हैं। उनके नाम 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज हैं। साल 2003 में उन्हें पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2017 में चीन सरकार ने भी उन्हें विशेष मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस समय आमिर, सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 को प्रोड्यूस कर रहे हैं।