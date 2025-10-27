जैकी चैन से मिले ऋतिक रोशन, इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) अभिनेता ऋतिक रोशन ने एक्शन आइकन जैकी चैन के साथ एक तस्वीर साझा करके अपने प्रशंसकों को चौंका दिया है।

सोमवार को रोशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो तस्वीरें अपलोड कीं। जिनमें वह अमेरिका के बेवर्ली हिल्स स्थित एक होटल के बाहर चैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आपसे यहां मिलकर बहुत अच्छा लगा, सर।"

"द फियरलेस हाइना" (1979), "हू एम आई?" (1998) और "पुलिस स्टोरी" (1985) जैसी फिल्मों में अपने उल्लेखनीय काम के लिए मशहूर चैन ने गहरे नीले रंग का ट्रैकसूट पहना था। वहीं रोशन ने सफेद डेनिम और एक जैकेट के साथ उसी रंग के जूते पहने थे। दोनों ने ही हैट पहना हुआ था।

रोशन की हालिया फिल्म "वॉर 2" अगस्त में रिलीज हुई थी। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में रोशन के साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी थे। यह 2019 में रिलीज़ हुई "वॉर" का दूसरा भाग थी जिसमें रोशन और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे।

जोनाथन एंटविसल की मार्शल आर्ट्स आधारित फिल्म "कराटे किड: लीजेंड्स" में जैकी चैन अहम भूमिका में दिखे थे। यह फिल्म मई में रिलीज हुई और इसमें सैडी स्टेनली, राल्फ मैकियो और बेन वांग जैसे कलाकार भी हैं। इस फिल्म में चैन ने मिस्टर हान का किरदार निभाया है।

यह "द कराटे किड" फ्रैंचाइजी की छठी फिल्म है जो 2010 में आई "द कराटे किड" और टेलीविज़न सीरीज "कोबरा काई" की कड़ी में अगली फिल्म है। इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर करीब 11.05 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी।