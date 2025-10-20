लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : 'पुलिस से गलती हुई तो मैं स्वीकारने को तैयार': उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत में पुलिस परिवार के साथ मनाई दिवाली

संघवी ने पुलिस, जीएसआरटीसी और आरटीओ कर्मियों के समर्पण को सराहा; लव जिहाद और ड्रग्स पर सख्त रुख दिखाया

On
सूरत : 'पुलिस से गलती हुई तो मैं स्वीकारने को तैयार': उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत में पुलिस परिवार के साथ मनाई दिवाली

सूरत । गुजरात के नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री  हर्ष संघवी ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने गृह नगर सूरत पहुँचकर, यहाँ के पुलिस परिवार, जीएसआरटीसी  एवं आरटीओ अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों के साथ सरसाणा कन्वेंशन हॉल में एक भव्य दिवाली मिलन एवं अभिनंदन समारोह में भाग लिया।

सेवा और समर्पण के प्रति आभार: उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सूरत पुलिस के सेवा, त्याग और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया और उनके कार्यों को पूरे गुजरात के लिए प्रेरणास्रोत बताया। खाकी वर्दी के प्रति अपने विश्वास को दोहराते हुए श्री संघवी ने कहा:

"राज्य पुलिस सभी गुजरातियों की सुरक्षा और सेवा के लिए अथक प्रयास कर रही है, फिर भी अगर गुजरात पुलिस से कोई गलती हुई है, तो मैं अपनी ओर से उस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।"

उन्होंने कहा कि ईश्वर ने खाकी वर्दी को एक विशेष शक्ति दी है, जिससे नागरिकों की सहानुभूति का एहसास होता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि दिवाली पर गुजरात पुलिस ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की आँखों से आँसू पोंछने का काम किया है।

हर्ष संघवी ने लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर स्पष्ट रुख दिखाते हुए कहा कि वह प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कोई भी बुरी नीयत से, तकनीक का दुरुपयोग करता है और राज्य की मासूम बेटियों का जीवन बर्बाद करता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

ड्रग्स: उन्होंने गुजरात पुलिस से अनुरोध किया कि वे नए साल की शुरुआत छोटे-बड़े उन ड्रग तस्करों को पकड़कर करें जो राज्य के युवाओं को बर्बाद करने की साज़िश में शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह गुजरात का उपमुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि आपका बेटा होने के नाते आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से मिली है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से अनुरोध किया कि वे न्याय की आस में थाने आने वाले लोगों के लिए 'सेवा का प्रकाश' बनें।

उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएँ देते हुए कामना की कि प्रत्येक नागरिक के घर में खुशियाँ, सुरक्षा की भावना और न्याय का प्रकाश जगमगाए।

इस समारोह में महापौर दक्षेश मावाणी, विधायकगण, पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत, जिला पुलिस प्रमुख राजेश गढ़िया, तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Harsh Sanghavi Surat

Related Posts

भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात में 3.66% की वृद्धि

भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात में 3.66% की वृद्धि

सूरत : मरीजों की सेवा में समर्पित इकबाल कड़ीवाला ने सफाईकर्मियों संग मनाया जन्मदिन

सूरत : मरीजों की सेवा में समर्पित इकबाल कड़ीवाला ने सफाईकर्मियों संग मनाया जन्मदिन

सूरत : श्री तिरुपति बालाजी ब्रह्म उत्सव में गुजरात की लोकसंस्कृति की झलक से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

सूरत : श्री तिरुपति बालाजी ब्रह्म उत्सव में गुजरात की लोकसंस्कृति की झलक से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

सूरत : पारीक विकास ट्रस्ट द्वारा महर्षि पराशर जयंती समारोह का हुआ आयोजन

सूरत : पारीक विकास ट्रस्ट द्वारा महर्षि पराशर जयंती समारोह का हुआ आयोजन