सूरत : "चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट" ने लगाया पहला अनोखा "प्याऊ"

सूरत। ‘शुद्ध शीतल जल सबके लिए’ इस उद्देश्य के साथ, चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने तरह का अनोखा पहला “प्याऊ” सूरत के उधना मगदल्ला रोड सोशियो सर्कल के पास एलायंस हाउस के बाहर स्थापित किया है। इस आकर्षक प्याऊ की ऊँचाई लगभग 20 फीट है और इसे एक खूबसूरत बोतल के आकार में तैयार किया गया है।

इस प्याऊ का उद्घाटन सूरत पुलिस की महिला विंग की असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्रीमती मिनी जोसेफ के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य उपस्थित रहे। एसीपी मिनी जोसेफ, जो स्वयं भी इस ट्रस्ट की सदस्य हैं, ने इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्य समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

ट्रस्ट के संस्थापक सुभाष डावर ने इस अवसर पर बताया कि “चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट” की शुरुआत दोस्तों के साथ सुबह की चाय चर्चा से हुई थी, जो आज एक 190 सदस्यों वाले सामाजिक संगठन के रूप में विकसित हो चुका है। समय के साथ और लोग इसके नेक कार्यों से प्रेरित होकर जुड़ते जा रहे हैं।

सुभाष डावर ने आगे बताया कि “प्याऊ” परियोजना का विस्तार करने की योजना है, जिसके तहत सूरत के विभिन्न इलाकों में ऐसे और प्याऊ लगाए जाएंगे, ताकि शुद्ध और ठंडा पेयजल सभी के लिए सुलभ हो सके।

ट्रस्ट ने समाजसेवा की इस पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया और कहा कि वे जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।