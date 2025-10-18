रोहित और विराट से मेरे रिश्ते में कुछ नहीं बदला है : नये कप्तान गिल

पर्थ, 18 अक्टूबर (भाषा) पिछले कुछ सप्ताह से सोशल मीडिया पर चाहे जो अटकलबाजी चल रही हो लेकिन भारत के नये वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से उनके रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं और मैच के दौरान परेशानी में होने पर वह इन दोनों दिग्गजों से सलाह लेने में हिचकिचायेंगे नहीं ।

रोहित की जगह गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है । उसके बाद से रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही है । गिल की कप्तानी में भारतीय टीम रविवार से आस्ट्रेलिा के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेलेगी ।

स्वान नदी के किनारे प्रेस कांफ्रेंस में गिल ने कहा ,‘‘ बाहर भले ही कुछ भी बातें चल रही हो लेकिन रोहित से मेरे रिश्ते नहीं बदले हैं । जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है, वह हमेशा उपलब्ध होते हैं । चाहे वह पिच के बारे में पता करना हो या कुछ भी ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं उनसे जाकर पूछता हूं कि आपको क्या लगता है । अगर आप कप्तान होते तो क्या करते । विराट भाई और रोहित भाई से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वे सलाह देने से हिचकिचाते नहीं हैं ।’’

26 वर्ष के गिल को पता है कि इन दोनों धुरंधरों की जगह लेना मुश्किल है और उन्हें दोनों पूर्व कप्तानों से काफी सहयोग की जरूरत होगी ।

उन्होंने कहा ,‘‘ मैने विराट भाई और रोहित भाई से टीम को आगे ले जाने के बारे में काफी बात की है । वह किस तरह से टीम को आगे ले जाना चाहते थे और इस अनुभव और सबक से हमें काफी मदद मिलेगी ।’’

गिल ने कहा ,‘‘ माही भाई ( एम एस धोनी), विराट भाई और रोहित भाई ने जो विरासत बनाई है, इतने सारे अनुभव और सीख है । उनका अनुभव और कौशल टीम के लिये बहुत बड़ा है ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ जब मैं छोटा था तो ये मेरे आदर्श थे और जिस तरह से वे खेलते थे और जो रनों की भूख थी, मैं उससे काफी प्रेरित होता था । ऐसी टीम की कप्तानी करना मेरे लिये गर्व की बात है जिसमे से महान खिलाड़ी हैं ।’

गिल ने कहा ,‘‘ जब भी मैं परेशानी में रहूंगा तो उनसे सलाह लेने में पीछे नहीं हटूंगा । मैने उनकी कप्तानी में खेलते हुए काफी कुछ सीखा है । मैं उसी तरह का कप्तान बनना चाहता हूं जिसमे मेरे सारे खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करें और संवाद स्पष्ट हो ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ इन दोनों ने करीब 20 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और मैने उनसे बहुत कुछ सीखा है । उनके अनुभव की कोई तुलना नहीं है । उन्होंने दुनिया भर में रन बनाये हैं ।’’