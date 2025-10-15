लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

कोहली और रोहित सहित भारतीय टीम का पहला बैच ऑस्ट्रेलिया रवाना

On
कोहली और रोहित सहित भारतीय टीम का पहला बैच ऑस्ट्रेलिया रवाना

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित भारतीय टीम का पहला बैच बुधवार को यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया जहां उसे 19 अक्टूबर से तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला खेलनी है।

कोहली और रोहित के साथ टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए।

यह ग्रुप सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां कुछ प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार के बाहर कतार में खड़े थे।

मुख्य कोच गौतम गंभीर और कोचिंग स्टाफ के कुछ अन्य सदस्य शाम को रवाना होंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद अगले दो मैच एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे।

इसके बाद पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी और इस प्रारूप के विशेषज्ञ 22 अक्टूबर को रवाना होंगे। टी20 श्रृंखला 29 अक्टूबर से शुरू होगी।

वनडे श्रृंखला में सभी की निगाह रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। इन दोनों के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। यह दोनों खिलाड़ी पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 2-0 की जीत के बाद गंभीर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों आगामी श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि उन्होंने 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में इन दोनों के खेलने की संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा।

गंभीर ने श्रृंखला के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘‘वनडे विश्व कप अभी ढाई साल दूर है। वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वे वापसी कर रहे हैं। उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी उपयोगी साबित होगा।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Virat Kohli Rohit Sharma Cricket

Related Posts

भारत श्रृंखला में क्लीनस्वीप करने से 58 रन दूर

भारत श्रृंखला में क्लीनस्वीप करने से 58 रन दूर

डि क्लर्क के तूफान में उड़ा भारत, दक्षिण अफ्रीका तीन विकेट से जीता

डि क्लर्क के तूफान में उड़ा भारत, दक्षिण अफ्रीका तीन विकेट से जीता

सूरत : आईएसपीएल इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीज़न सूरत में खेला जाएगा

सूरत : आईएसपीएल इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीज़न सूरत में खेला जाएगा

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया, वनडे में अजेय क्रम जारी रखा

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया, वनडे में अजेय क्रम जारी रखा