वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में प्रत्येक विकेट पांच विकेट लेने जैसा लगा: सिराज

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में समाप्त हुए दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने जो भी विकेट लिया वह उन्हें पांच विकेट जैसा लगा क्योंकि पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल नहीं थी।

सिराज ने मंगलवार को समाप्त हुए मैच में तीन विकेट लिए, जिसमें भारत ने सात विकेट से जीत हासिल करके श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। अहमदाबाद में पहले टेस्ट में उन्होंने सात विकेट लिए थे।

सिराज को इस शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में ‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सिराज ने कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो यह सीरीज बहुत अच्छी रही। जब हम अहमदाबाद में खेले तो तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिली। दिल्ली में हमें काफी ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी। हर विकेट (जो मैंने लिया) पांच विकेट जैसा लगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक तेज गेंदबाज के रूप में जब आपको अच्छे प्रयास करने के बाद पुरस्कार मिलता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर पुरस्कार जीतने के बाद आपको खुशी भी मिलती है।’’

पिछले कुछ समय से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के केंद्र में रहे सिराज ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनका पसंदीदा प्रारूप है।

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी उपलब्धि के बाद मैं एक व्यक्ति के तौर पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। मैं इस तरह का प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मेरा पसंदीदा प्रारूप है।’’

सिराज ने कहा, ‘‘टेस्ट क्रिकेट में आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। आपको पूरा दिन मैदान पर बिताना पड़ता है तथा इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। टेस्ट क्रिकेट सबसे हटकर है लेकिन इसमें खेलने से मुझे बहुत मजा आता है और मैं गर्व भी महसूस करता हूं।’’

