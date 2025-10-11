अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है।

शुक्रवार को यहां पहुंचे गोर ने कहा कि उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी समेत कई अन्य के साथ बैठकें हुईं।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बैठक शानदार रही। हमने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी चर्चा की।’’

गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना महान और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं।