क्रिकेट

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया, वनडे में अजेय क्रम जारी रखा

On
कोलंबो, पांच अक्टूबर (भाषा) भारतीय टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से रविवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराकर इस चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ वनडे में जीत के सिलसिले को जारी रखा।

भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर शत प्रतिशत रिकॉर्ड कायम रखा। विश्व कप में यह पाकिस्तान के खिलाफ उसकी पांचवीं जीत है।

भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था जबकि पाकिस्तान की यह दूसरी हार है।

एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति’ पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया। मैच रैफरी द्वारा टॉस के फैसले में हुई गलती के कारण टॉस पाकिस्तान के पक्ष में चला गया जिसने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

भारतीय टीम हरलीन देओल की 65 गेंद में संयम से खेली गई 46 रन की पारी और अंत में रिचा घोष के 20 गेंद में तेजी से बनाए गए नाबाद 35 रन से धीमी पिच पर संघर्ष करते हुए पारी की अंतिम गेंद पर 247 रन के सम्मानजनक स्कोर पर सिमट गई।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम शीर्ष क्रम के चरमराने के उबर नहीं सकी और सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन की 81 रन की जुझारू पारी के बावजूद 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई।

सिदरा अमीन ने भारतीय क्षेत्ररक्षकों द्वारा दिए गए जीवनदान का फायदा उठाते हुए 106 गेंद में नौ चौके और एक छक्का जड़ित पारी खेली। उनके अलावा सिर्फ नतालिया परवेज (33 रन) और सिदरा नवाज (14 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी।

भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने तीन तीन विकेट झटके जबकि स्नेह राणा को दो विकेट मिले।

पाकिस्तान ने 26 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कभी भी पाकिस्तान की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार अंतराल पर विकेट झटकना जारी रखा।

दीप्ति ने चौथे ओवर में सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली को रन आउट कराया। क्रांति गौड़ ने सदफ को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया और आलिया रियाज को अपना दूसरा शिकार बनाया जिससे पाकिस्तान ने 26 रन पर तीन विकेट गंवा दिए।

सिदरा अमीन 40वें ओवर तक एक छोर पर डटी रहीं जिसमें उन्हें थोड़ी देर के लिए नतालिया का साथ मिला। लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे।

स्नेह राणा ने 40वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिदरा अमीन को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद टीम ने तीन ओवर में अंतिम दो विकेट खो दिए।

इससे पहले धीमी पिच पर भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। मैच के दौरान कीड़ों के भगाने के लिए ‘फ्यूमिगेशन ब्रेक’ से भी रूकावट आई। पिच पर काफी करीबी फैसले लिए गए और गफलत भी हुई जिससे भारतीय खिलाड़ियों की लय और बिगड़ गई। देओल ने मध्य ओवरों में पारी को संभाला जबकि घोष ने 20 गेंद में तीन चौके और दो छक्के जड़कर भारत को 250 रन के करीब पहुंचाया।

सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल (31) ने डायना बेग की गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़कर भारत को तेज शुरुआत कराई। लेकिन स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (23) एक बार फिर पावरप्ले के अंदर आउट हो गईं जिससे शीर्ष क्रम शुरुआती दबाव में आ गया।

बेग की गेंद पर पगबाधा की अपील से बचने के बाद मंधाना नौंवे ओवर में कप्तान फातिमा सना की गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं।

पाकिस्तान की अनुशासित गेंदबाजों ने कसी लाइन और गति में चतुराईपूर्ण बदलाव करते हुए बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखी। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लय में नहीं आने दिया और नियमित अंतराल पर विकेट झटके।

तेज गेंदबाज बेग ने 69 रन देकर चार जबकि फातिमा सना ने 38 रन देकर दो विकेट झटके।

रावल आउट होने वाली अगली बल्लेबाज रहीं, वह सादिया इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गईं।

देओल ने संयम से खेलते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर (19) के साथ 39 रन की साझेदारी की और फिर जेमिमा रोड्रिग्स (32) के साथ 45 रन जोड़े।

हरमनप्रीत लय में दिख रही थीं लेकिन डायना बेग की गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई। हरलीन शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गईं।

पाकिस्तान ने लगातार दबाव बनाए रखा। जेमिमा को दो रन पर जीवनदान मिला था, वह 32 रन बनाकर आउट होने वाली अगली बल्लेबाज रहीं।

दीप्ति शर्मा (25) और स्नेह राणा (20) की अनुभवी जोड़ी ने इसके बाद 42 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला।

भारतीय टीम अंत में तेजी से रन जुटाने की कोशिश में थी। लेकिन सना और बेग ने डेथ ओवरों में वापसी करते हुए दोनों को आउट कर दिया।

पाकिस्तान ने अंतिम ओवरों में दबाव बनाया लेकिन रिचा ने तीन चौके और दो छक्के लगाकर रन जुटा लिए। भारतीय पारी अंतिम गेंद पर सिमट गई और रिचा नाबाद रहीं।

