खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए कभी-कभी आपको साहसिक फैसले लेने पड़ते हैं: गिल

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को कहा कि वह अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए साहसिक फैसले लेने में नहीं हिचकिचाते और वह इस भूमिका के आदी हो चुके हैं।

गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद कहा, ‘‘मैं खेल की परिस्थितियों के अनुसार फैसला करता हूं। कभी-कभी आपको साहसिक फैसले लेने होते हैं और यह इस पर निर्भर होता है कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए विकेट ले सकता है या रन बना सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं इस टीम के सभी खिलाड़ियों से काम लेने का आदी हो रहा हूं। मुझे ज़िम्मेदारी निभाना अच्छा लगता है। मुझे ज़िम्मेदारी निभाना पसंद है और मैं इसे अपने तरीके से करता हूं। कुछ अहम फ़ैसलों में शामिल होना मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि इससे मेरे अंदर का सर्वश्रेष्ठ सामने आता है।’’

दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि इससे गेंदबाजों पर अतिरिक्त शारीरिक दबाव पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि यह फैसला लेना पड़ा।

गिल ने कहा, ‘‘हम लगभग 300 रन से आगे थे और विकेट काफी सूखा था, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम 500 रन भी बना लें और हमें पांचवें दिन छह या सात विकेट लेने हो तो यह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने यह फैसला किया।’’

गिल रविवार से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में टीम के कप्तानी करेंगे और उन्होंने कहा कि वह इसके लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने (विराट और रोहित) अतीत में हमारे लिए कई मैच जीते हैं। वे पिछले 10-15 वर्षों से भारत के लिए खेल रहे हैं। उनके पास मैच जीतने का अच्छा खासा अनुभव है और प्रत्येक कप्तान इस तरह के खिलाड़ियों को अपनी टीम में चाहता है।’’