ट्रंप प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारी हुकर पांच दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचीं

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा)अमेरिका की उप विदेश मंत्री (राजनीति मामलों)एलिसन हुकर द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर रविवार को नयी दिल्ली पहुंचीं।

हुकर की नयी दिल्ली और बेंगलुरु की यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम शुल्क लगा दिया है, जिसमें भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क भी शामिल है।

अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि उप विदेश मंत्री हुकर की यात्रा, मजबूत अमेरिका-भारत साझेदारी और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

बयान के मुताबिक, हुकर की 7-11 दिसंबर की यात्रा का उद्देश्य अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना, अमेरिकी निर्यात बढ़ाने सहित आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को प्रगाढ़ करना तथा कृत्रिम मेधा और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

दूतावास ने कहा, ‘‘नयी दिल्ली में उप विदेश मंत्री हुकर वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगी, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विदेश कार्यालय में परामर्श भी शामिल है।’’

बयान में कहा गया है कि बेंगलुरु में, हुकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मुख्यालय का दौरा करेंगी। वह भारत के गतिशील अंतरिक्ष, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का नेतृत्व करने वालों से मिलेंगी, ताकि अमेरिका-भारत अनुसंधान साझेदारी में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और विस्तारित सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सके।

अमेरिकी उप मंत्री की यह यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के दो दिन बाद हो रही है।