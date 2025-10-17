लोकतेज WhatsApp channel
क्रिकेट

हेड को रोहित और कोहली के 2027 एकदिवसीय विश्व कप में खेलने की उम्मीद

On
पर्थ, 17 अक्टूबर (भाषा) ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को उम्मीद है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की सीमित ओवरों की महान जोड़ी 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप तक खेलती रहेगी।

रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और रविवार से शुरू हो रही एकदिवसीय श्रृंखला में सभी की निगाहें इन दोनों स्टार भारतीय बल्लेबाजों पर टिकी होंगी।

भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल के साथ मीडिया से बात करते हुए हेड ने कहा कि वह रोहित और कोहली को दो साल बाद होने वाले एकदिवसीय विश्व कप में खेलते हुए देखना चाहेंगे, हालांकि आगामी श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में उनकी आखिरी श्रृंखला होने की उम्मीद है।

हेड ने कहा, ‘‘दो स्तरीय खिलाड़ी, सफेद गेंद के दो बेहतरीन खिलाड़ी। शायद विराट सफेद गेंद का सबसे महान खिलाड़ी है। रोहित भी शायद बहुत पीछे नहीं हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इसी प्रारूप में पारी का आगाज करता है, रोहित और उनके प्रदर्शन का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे यकीन है कि किसी ना किसी मोड़ पर उन्हें उनकी कमी खलेगी लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों 37 साल के हो जाएंगे, है ना?’’

भारत और ऑस्ट्रेलिया विभिन्न प्रारूपों में अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं और आईपीएल की वजह से दोनों टीम के खिलाड़ी एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि हेड को रोहित से बल्लेबाजी के बारे में बात करने का कभी मौका नहीं मिला और वह निकट भविष्य में ऐसा करने की उम्मीद करते हैं।

हेड ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि दूर से देखना अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी इसी तरह खेल खेलता हूं। आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके खिलाफ काफी खेलने के बाद मुझे लगता है कि वह चीजों को सही तरीके से करते हैं और खेल को सही तरीके से खेलते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हां, मैं कभी उनके संपर्क में नहीं आया। मुझे उनके साथ कहीं भी खेलने का मौका नहीं मिला। एक मौका मिल सकता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि वह अभी थोड़ा और खेलेंगे और भारत में कुछ समय खेलने का मौका मिलेगा इसलिए वह मौका आ सकता है।’’

जब हेड से पूछा गया कि क्या वह एशेज श्रृंखला के करीब होने के बावजूद भारत के खिलाफ सभी आठ सीमित ओवरों के मैच खेलेंगे तो उन्होंने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई।

कैमरन ग्रीन के भारत के खिलाफ श्रृंखला से बाहर होने पर हेड ने कहा कि यह एशेज से पहले एक एहतियाती कदम है।

हेड को उम्मीद है कि भारत के खिलाफ श्रृंखला पहले की तरह बेहद प्रतिस्पर्धी होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हां, यह हमेशा एक बड़ी श्रृंखला होती है। अगर आप श्रृंखला में खेलने वाले खिलाड़ियों को देखें तो आठ मैच बेहद कुशल खिलाड़ियों के खिलाफ हैं इसलिए यह गर्मियों की एक बेहद रोमांचक शुरुआत होगी।’’

