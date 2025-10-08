ON U Clothing का सबसे बड़ा फैशन फेस्ट बना देशभर में चर्चा का विषय — #theonuin40percent ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड!

पुणे | 8 अक्टूबर 2025 भारतीय फैशन इंडस्ट्री में इस समय ON U Clothing का जलवा छाया हुआ है। ब्रांड के फाउंडर अयूब शेख द्वारा लॉन्च किया गया Biggest Fashion Fest देशभर में धमाल मचा रहा है। इस मेगा इवेंट के तहत ब्रांड दे रहा है 40% का शानदार डिस्काउंट, जिससे फैशन प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर इस ऑफर ने तहलका मचा दिया है — हैशटैग #theonuin40percent अब पूरे भारत में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हजारों ग्राहक और फैशन इन्फ्लुएंसर इस ऑफर के तहत अपनी पसंदीदा ON U आउटफिट्स को शेयर कर रहे हैं।

यह ऑफर theonu.in वेबसाइट पर और पुणे की तीन ON U Clothing स्टोर्स में उपलब्ध है। ब्रांड की नई रेंज आधुनिकता और परंपरा का मेल है — जो आज के युवाओं की स्टाइल को एक नया रूप दे रही है।

संस्थापक अयूब शेख ने कहा, “हमारा विज़न हमेशा से रहा है कि हर व्यक्ति को क्वालिटी फैशन सस्ती कीमतों पर मिले। यह फेस्ट हमारे ग्राहकों के लिए हमारा आभार व्यक्त करने का तरीका है।”

फैशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ON U Clothing का यह अभियान सिर्फ एक सेल नहीं, बल्कि एक स्टाइल क्रांति है जिसने भारतीय फैशन ब्रांड्स को नई दिशा दी है।

वेबसाइट: theonu.in

हैशटैग: #theonuin40percent

ऑफर: 40% की छूट — ऑनलाइन और पुणे की सभी स्टोर्स पर उपलब्ध