'जॉली एलएलबी 3' में डबल धमाका, हुमा कुरैशी और अमृता राव की धमाकेदार वापसी

मुंबई, 15 सितंबर (वेब वार्ता)। दस सितम्बर को जब 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज़ हुआ, तो फैंस का उत्साह देखते ही बन गया। ट्रेलर में हंसी, ड्रामा और ग्रैंड कोर्टरूम फेस-ऑफ़ की झलक ने दर्शकों का मन मोह लिया।

हर फ्रेम में कोर्टरूम की तकरार और कॉमिक टाइमिंग का तड़का साफ दिख रहा है, जिससे फैंस को फिल्म के फाइनल क्लैश का बेसब्री से इंतजार होने लगा है।

इस बार फ्रैंचाइज़ की दो लोकप्रिय अदाकाराएं, हुमा कुरैशी और अमृता राव, पहली बार एक ही स्क्रीन पर साथ दिखाई देंगी। हुमा कुरैशी अपने पुराने किरदार पुष्पा पांडे की चटपटी अदाओं और फायरबाज़ी के साथ लौट रही हैं। उनका तेज़ तर्रार अंदाज़ और दमदार संवाद दर्शकों को खूब पसंद आएगा।

वहीं अमृता राव संध्या त्यागी की ग्रेसफुल और सपोर्टिव भूमिका में वापस आ रही हैं, जो पहले के सीरीज़ की यादें ताज़ा करती हैं और फिल्म में एक अलग तरह की मजबूती जोड़ती हैं।

हुमा और अमृता की यह जोड़ी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी के साथ मिलकर कोर्टरूम ड्रामा और कॉमिक टाइमिंग को नया स्तर देती है। इसके अलावा सौरभ शुक्ला और गजराज राव जैसे अनुभवी कलाकार फिल्म के सटायर और ह्यूमर को और मज़बूत बनाते हैं।

'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर साफ संकेत देता है कि इस बार कोर्टरूम क्लैश और कॉमिक सीन का अनुभव पहले से भी बड़ा और मज़ेदार होगा। स्टार स्टूडियो18 के बैनर तले और सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म फैंस के लिए बड़े स्क्रीन पर कोर्टरूम का धमाका लेकर आ रही है।

अब इंतजार केवल 19 सितम्बर का है, जब फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी और दर्शकों को फाइनल कोर्टरूम क्लैश का पूरा मज़ा मिलेगा।