सूरत : राजस्थान प्रजापति समाज महिला मंडल ने मनाया 'सावन तीज महोत्सव

सूरत। राजस्थान प्रजापति समाज महिला मंडल, सूरत ने शनिवार को पर्वत पाटिया स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉल में अपना दूसरा 'सावन तीज महोत्सव' धूमधाम से मनाया।

महिला मंडल की अध्यक्ष गीता प्रजापति ने बताया कि इस महोत्सव में समाज की महिलाओं ने रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। महिलाओं ने लोकगीतों और नृत्य के साथ कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं, जिससे पूरा माहौल राजस्थानी रंग में रंग गया।

महोत्सव के दौरान 'हरियालो गुजरात' अभियान के तहत 'एक पेड़ मां के नाम' पहल को भी बढ़ावा दिया गया। सभी महिलाओं को एक पौधा दिया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सके। कार्यक्रम में समाज की बेटियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, और इस दिन को यादगार बनाया।