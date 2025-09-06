लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

बागी 4’ ने रिलीज के पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की

On
बागी 4’ ने रिलीज के पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त अभिनीत फिल्म ‘बागी 4’ ने रिलीज के पहले दिन देशभर के सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की। निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी।

लोकप्रिय कन्नड़ निर्देशक ए. हर्षा की यह पहली हिंदी फिल्म है।यह फिल्म शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला के बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर पहले दिन की कमाई का आंकड़ा साझा किया।

पोस्ट में लिखा गया, ‘‘पहले दिन = 13.20 करोड़ रुपये। दहाड़ बस शुरू हुई है... प्यार के लिए सभी को धन्यवाद। नजदीकी सिनेमाघरों में देखें ‘बागी 4’।’’

यह फिल्म टाइगर की फिल्म ‘बागी’ की चौथी कड़ी है। फिल्म ‘बागी’ वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी जिसके बाद ‘बागी 2’ (2018) और ‘बागी 3’ वर्ष 2020 में आई थी।

फिल्म से पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। इसके अलावा सोनम बाजवा, श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood

Related Posts

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द बनने वाले हैं माता पिता

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द बनने वाले हैं माता पिता

गणेश चतुर्थी : बप्पा के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं

गणेश चतुर्थी : बप्पा के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं

‘टाइम सिर्फ तस्वीर में रुकता है, जिंदगी में नहीं’, अनुपम खेर के पोस्ट ने किया फैंस को मोटिवेट

‘टाइम सिर्फ तस्वीर में रुकता है, जिंदगी में नहीं’, अनुपम खेर के पोस्ट ने किया फैंस को मोटिवेट

नंदिता दास को बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्णायक मंडल का सदस्य घोषित किया गया

नंदिता दास को बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्णायक मंडल का सदस्य घोषित किया गया