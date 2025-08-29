लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

आप 'टेक पावर' तो हम 'टैलेंट पावर' हाउस, मिलकर करें दुनिया का नेतृत्व : पीएम मोदी

On
आप 'टेक पावर' तो हम 'टैलेंट पावर' हाउस, मिलकर करें दुनिया का नेतृत्व : पीएम मोदी

टोक्यो/नई दिल्ली, 29 अगस्त (वेब वार्ता)। जापान के दो दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान से पार्टनरशिप में काम करने का आह्वान करते हुए कहा है कि जापान जहां 'टेक पावर' हाउस है तो वहीं भारत 'टैलेंट पावर' हाउस है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी मैन्युफैक्चरर्स को भारत आने का न्योता दिया और 'मेक इन इंडिया' के तहत पूरी दुनिया के लिए निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "मेक इन इंडिया फॉर होल वर्ल्ड।" उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।

टोक्यो में भारत-जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जापान की प्रौद्योगिकी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। 80 प्रतिशत कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती हैं और 75 प्रतिशत पहले से मुनाफे में है। इसका मतलब है कि भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती ही नहीं है बल्कि कई गुना हो जाती है।

जापान हमेशा से एक अहम साझेदार रहा

उन्होंने कहा, 'भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा से एक अहम साझेदार रहा है। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी पार्टनरशिप आपसी विश्वास का प्रतीक बनी हुई है।" पीएम मोदी ने कहा कि जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से भी अधिक का निवेश किया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में साहसिक एवं महत्वाकांक्षी पहल की है।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी सोच

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले कहा, "आज भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता और पूर्वानुमानशीलता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। और बहुत जल्द यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।" पीएम ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी सोच है।

जापान के बाद चीन जाएंगे पीएम

इससे पहले प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका राजस्थानी स्टाइल में भव्य स्वागत किया गया। जापानी महिलाओं ने राजस्थानी वेश-भूषा में हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उनसे कहा पधारो म्हारे देश। पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे।इसके बाद वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन दौरे पर रहेंगे जहां तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Japan

Related Posts

‘मौजूदा साझेदारियों को और गहरा करने का अवसर’, जापान आगमन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

‘मौजूदा साझेदारियों को और गहरा करने का अवसर’, जापान आगमन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति, जनसांख्यिकी का लाभ है: प्रधानमंत्री मोदी

भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति, जनसांख्यिकी का लाभ है: प्रधानमंत्री मोदी

भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे : पीएम मोदी

भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री के नए वार्षिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करने की संभावना

प्रधानमंत्री के नए वार्षिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करने की संभावना