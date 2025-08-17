भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 15 अगस्त (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद, स्वतंत्रता दिवस समारोह की कुछ झलकियां साझा कीं। इसका साथ ही उन्होंने यह कामना की कि भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे!” उन्होंने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक महान अवसर है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने का बड़ा प्लान बताया, जिसमें तकनीकी महत्वाकांक्षा को आर्थिक शक्ति के साथ सम्मिश्रित किया गया।

उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा, स्वदेशी जेट इंजन तैयार करेगा, परमाणु ऊर्जा को दस गुना बढ़ाएगा और युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए की नौकरी योजना शुरू करेगा।

पांच दशक पहले की नाकाम कोशिशों को याद करते हुए पीएम ने कहा कि इस साल के अंत तक भारत की पहली ‘मेड इन इंडिया’ सेमीकंडक्टर चिप तैयार होगी, जो दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत की तकनीकी ताकत दिखाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने के लिए 10 नए परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

पीएम मोदी ने ‘दिवाली तोहफा’ के रूप में जीएसटी सुधार की घोषणा की। इससे जरूरी सामानों पर टैक्स कम होगा और छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और ग्राहकों को राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की, जिसमें नए नौकरी पाने वाले युवाओं को हर महीने 15 हजार रुपए मिलेंगे।

यह योजना तीन करोड़ युवाओं को लाभ देगी और स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की ओर बढ़ेगी। एक विशेष टास्क फोर्स सुधारों को तेज करेगी, नियमों को आसान बनाएगी और 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेगी।

पीएम मोदी ने लाल किले से अपने सबसे लंबे स्वतंत्रता दिवस भाषण में 103 मिनट तक बात की, जो किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण है। उन्होंने सुबह 7:33 बजे शुरू किया और 9:16 बजे खत्म किया, जिसने उनके 2024 के 98 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा।

प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 12 बार लगातार लाल किले से भाषण देने वाले दूसरे नेता बने। उनसे आगे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 17 बार लगातार भाषण दिया।