भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति, जनसांख्यिकी का लाभ है: प्रधानमंत्री मोदी

अहमदाबाद, 26 अगस्त (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत, जनसांख्यिकी का लाभ और कुशल कार्यबल का एक बहुत बड़ा भंडार है।

गुजरात के हंसलपुर विनिर्माण संयंत्र से मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को मंगलवार को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने कहा, ‘‘ यह हमारे सभी साझेदारों के लिए लाभकारी है।’’

भारत में विनिर्मित ई-विटारा को जापान सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा।

मोदी ने कहा, ‘‘ आज सुजुकी जापान भारत में विनिर्माण कर रही है और यहां बनाई गई कारों का निर्यात जापान को किया जा रहा है। यह न केवल भारत और जापान के बीच संबंधों की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि देश पर विश्व के विश्वास को भी दर्शाता है।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वदेशी हर भारतीय का जीवन मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘ स्वदेशी की मेरी परिभाषा यह है कि पैसा कोई भी लगाए, लेकिन काम भारतीय करें।’’

मोदी ने कहा, ‘‘ आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में किसी भी राज्य को पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ देश में आने वाले निवेशक यह सोचने पर मजबूर हो जाने चाहिए कि आखिर वह किस राज्य का रुख करें। मैं सभी राज्यों को सुधारों, विकासोन्मुखी नीतियों और सुशासन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।’’