‘स्वदेशी’ हर किसी के जीवन का मंत्र होना चाहिए : प्रधानमंत्री मोदी

अहमदाबाद, 26 अगस्त (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि स्वदेशी हर किसी का जीवन मंत्र होना चाहिए।

मोदी ने साथ ही कहा कि उनकी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने वैश्विक एवं घरेलू दोनों विनिर्माताओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।

गुजरात के हंसलपुर विनिर्माण संयंत्र से मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को मंगलवार को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने कहा, ‘‘ दुनिया भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाएगी।’’

मोदी ने लोगों से केवल स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया और कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि निवेश कौन करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उत्पाद बनाने में भारतीयों की कड़ी मेहनत हो।

उन्होंने कहा कि इस तरह मारुति सुजुकी भी एक स्वदेशी कंपनी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी हर भारतीय का जीवन मंत्र होना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘ स्वदेशी की मेरी परिभाषा यह है कि पैसा कोई भी लगाए, लेकिन काम भारतीय करें।’’

मोदी ने कहा, ‘‘ आज ‘मेक इन इंडिया’ के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देश में बने ई-वाहनों का निर्यात 100 देशों में किया जाएगा। दुनिया भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाएगी।’’

उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने वैश्विक और घरेलू दोनों विनिर्माताओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। पिछले एक दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 500 प्रतिशत, मोबाइल उत्पादन में 2,700 प्रतिशत और रक्षा उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत, जनसांख्यिकी का लाभ और कुशल कार्यबल का एक बहुत बड़ा भंडार है।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह हमारे सभी साझेदारों के लिए लाभकारी है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘ आज सुजुकी जापान भारत में विनिर्माण कर रही है और यहां बनाई गई कारों का निर्यात जापान को किया जा रहा है। यह न केवल भारत और जापान के बीच संबंधों की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि देश पर विश्व के विश्वास को भी दर्शाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में किसी भी राज्य को पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ देश में आने वाले निवेशक यह सोचने पर मजबूर हो जाने चाहिए कि आखिर वह किस राज्य का रुख करें। मैं सभी राज्यों को सुधारों, विकासोन्मुखी नीतियों और सुशासन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ भारत यहीं नहीं रुकने वाला। हमने जिन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनमें हमारा लक्ष्य और बेहतर प्रदर्शन करना है। इसीलिए हम ‘मिशन मैन्युफैक्चरिंग’ पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा ध्यान भविष्य के उद्योगों पर होगा।’’

मोदी ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।