सूरत : फोस्टा कार्यालय पर ईएसआई जागरूकता सेमिनार आयोजित

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) और भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी), उप क्षेत्रीय कार्यालय सूरत के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना ( ईएसआई) से जुड़े प्रावधानों और लाभों की जानकारी देना था।

फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने जानकारी देते हुए कहा कि सेमिनार में ईएसआईसी की ओर से संयुक्त निदेशक श्री दीपक मलिक, सहायक निदेशक मनीष कुमार और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री सूर्यप्रकाश शर्मा उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में दीपक मलिक ने बताया कि फैक्ट्रियां, दुकानें, होटल, सिनेमा हॉल, रोड ट्रांसपोर्ट, समाचार पत्र संस्थान, निजी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और नगर निगम के अनुबंधित व अस्थायी कर्मचारी जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों और जो ईएसआईसीलागू क्षेत्र में आते हों इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।

उन्होंने विस्तार से बताया कि योजना के तहत कर्मचारियों को चिकित्सा, बीमारी, अशक्तता और प्रसूति जैसे अनेक हितलाभ मिलते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्थान या कर्मचारी 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 के बीच पंजीकरण कराता है तो उससे पंजीकरण पूर्व की अवधि का न तो कोई बकाया लिया जाएगा और न ही निरीक्षण किया जाएगा। 21,000 तक मासिक आय वाले कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

पंजीकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं ईएसआईसीअस्पतालों, औषधालयों और मान्यता प्राप्त बीमा चिकित्सकों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

बैठक में व्यापारियों और पदाधिकारियों ने अपने सवाल रखे जिनका अधिकारियों ने सरल और स्पष्ट शब्दों में समाधान किया। बड़ी संख्या में मौजूद फोस्टा डायरेक्टर्स, विभिन्न मार्केट्स के पदाधिकारी, मार्केट मैनेजर और व्यापारीगण ने इस पहल की सराहना की और इसे व्यापारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।