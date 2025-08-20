सूरत : श्री मराठा पाटिल समाज मंडल द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित

सूरत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री मराठा पाटिल समाज मंडल द्वारा पाटिलवाड़ी में हर वर्ष की तरह इस बार भी एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज के युवा, पदाधिकारी, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य समाजों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही और कुल 387 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

कार्यक्रम में लिंबायत विधायक संगीता पाटिल, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मराठा पाटिल समाज मंडल के अध्यक्ष छोटू पाटिल, तथा यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेश पाटिल उपस्थित रहे। उन्होंने रक्तदाताओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर कॉरपोरेटर शरद पाटिल, बंशू यादव, दुष्यंत पाटिल, सोमनाथ मराठे और शहर भाजपा मंत्री प्रदीप सिंह राजपूत भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

रक्तदान शिविर को सफल बनाने में समाज के पदाधिकारियों, नगरसेवकों और बड़ी संख्या में आए रक्तदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।