पीएम मोदी ने 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का किया उद्घाटन, जाम से मिलेगी निजात

नई दिल्ली, 17 अगस्त (वेब वार्ता)। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया। गुरुग्राम से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट तक बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का भी उद्घाटन हुआ।

पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का उद्घाटन किया। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 11 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जाम से लोगों को निजात मिलेगी।

उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है, जहां से सबको महसूस हो कि ये विकसित होते भारत की राजधानी दिल्ली है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर उनके अनुभव जाने। इसके बाद अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जानकारी ली।

कार्यक्रम स्थल पर जाते पीएम ने रोहिणी से लेकर बक्करवाला तक रोड शो किया, जिस दौरान हाईवे के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी मौजूद थे।

पीएम मोदी ने कहा कि लंबे अरसे के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। हम देखते हैं कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया। मैं जानता हूं कि बीजेपी की नई सरकार को दिल्ली को उबारने में काफी समय लगेगा। पहले तो गड्ढा भरने में टाइम जाएगा फिर कुछ काम दिखेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि पिछले दशकों की समस्याओं को दिल्ली को बाहर ये सरकार निकालेगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्त करने जा रही है। मुझे खुशी है कि सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना की सफाई में जुटी हुई है। अब तक यमुना से सोलह लाख मीट्रिक टन कचरा हट चुका है। बहुत कम समय में दिल्ली में साढ़े छह सौ ईवी इलेक्टिक बसें शुरू की गई हैं। भविष्य में ईवी बसें दो हजार का आंकड़ा पार कर जाएंगी।

पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों सड़कें शानदार बनी हैं। पैरीफेरी एक्सटेंशन के बाद अब दिल्ली अर्बन एक्सटेंशन को बहुत जल्दी सुविधा मिलने वाली है। अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके सड़क बनाने में किया गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तर पर काम किया है। हमने दस सालों में अभूतपूर्व विकास किए। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के मामले में दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो मार्केट हैं। ग्यारह सालों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है।

पीएम मोदी ने कहा साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वह जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने। उन्होंने कहा- एक्सप्रेस वे का नाम द्वारिका, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्म अष्टमी का उल्लास, संयोग से मैं भी द्वारिकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल कृष्ण मय हो गया है।

उन्होंने कहा कि अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इस महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही, विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। दिल्ली को द्वारिका एक्सप्रेस वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिवटी मिली।

इससे दिल्ली के गुरुग्राम के एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। आना जाना आसान होगा, समय बचेगा। जो व्यापारी-कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।