राधाकृष्णन ने लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से विशिष्ट पहचान बनाई है: मोदी

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की रविवार को हुई बैठक में श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि राजग परिवार ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए, उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है।

मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है।” उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन दायर किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 9 सितंबर को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव श्री जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद कराया जा रहा है।