वैरिकोज वेंस: एक मूक समस्या जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है

नई दिल्ली: वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया - वैस्कुलर रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारत को अंगच्छेदन मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के तहत, हम हर साल 4 अगस्त से 9 अगस्त तक एक जागरूकता सप्ताह मनाते हैं।

आज हम इस लेख में वैरिकोज वेंस के बारे में चर्चा करेंगे

वैरिकोज वेंस: एक मूक समस्या

वैरिकोज वेंस यानी नसों की वह स्थिति जिसमें वे सूजी हुई, मुड़ी हुई और दर्दनाक हो जाती हैं। यह समस्या तब होती है जब नसों में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और रक्त एकत्र हो जाता है।

कारण और लक्षण

• लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना

• गर्भावस्था

• अधिक वजन

• अनुवांशिक कारण

• उम्र बढ़ना

लक्षणों में शामिल हैं:

• सूजी हुई और मुड़ी हुई नसें

• दर्द और भारीपन

• त्वचा पर खुजली और जलन

• त्वचा का रंग बदलना

जटिलताएं

यदि वैरिकोज वेंस का उपचार नहीं किया जाता है, तो यह जटिलताओं का कारण बन सकता है, जैसे कि:

• त्वचा पर अल्सर

• नसों में खून के थक्के

• त्वचा संक्रमण

उपचार और रोकथाम

वैरिकोज वेंस के उपचार में शामिल हैं:

• व्यायाम: नियमित व्यायाम, जैसे कि पैदल चलना या साइकिल चलाना

• वजन नियंत्रण: वजन कम करना या स्वस्थ वजन बनाए रखना

• कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स: कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना

• सर्जरी: गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है

वैरिकोज वेंस से बचाव के लिए:

• नियमित व्यायाम करें

• वजन नियंत्रित रखें

• लंबे समय तक खड़े रहने से बचें

• पैरों को ऊंचा करके बैठें

वैरिकोज वेंस का उपचार वास्कुलर सर्जन से ही क्यों करवाएं?

वैरिकोज वेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, और इसका उपचार वास्कुलर सर्जन द्वारा ही किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ कारण हैं:

विशेषज्ञता:

• वास्कुलर सर्जन नसों और रक्त वाहिकाओं की समस्याओं के लिए विशेषज्ञ होते हैं।

• वे वैरिकोज वेंस के निदान और उपचार में विशेषज्ञता रखते हैं।

उपचार के विकल्प:

• वास्कुलर सर्जन वैरिकोज वेंस के लिए विभिन्न उपचार विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे कि स्क्लेरोथेरेपी, एंडोवेनस लेजर थेरेपी और सर्जरी।

• वे आपके लिए सबसे उपयुक्त उपचार विकल्प चुनने में मदद करेंगे।

जटिलताओं से बचाव:

• यदि वैरिकोज वेंस का उपचार नहीं किया जाता है, तो यह जटिलताओं का कारण बन सकता है, जैसे कि रक्तस्राव, अल्सर और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस।

• वास्कुलर सर्जन इन जटिलताओं से बचाव में मदद करेंगे।

अनुभव और विशेषज्ञता:

• वास्कुलर सर्जन के पास वैरिकोज वेंस के उपचार का अनुभव और विशेषज्ञता होती है।

• वे आपके लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करेंगे।



वैरिकोज वेंस एक आम समस्या है जो हमारे जीवनशैली और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यदि आप इसके लक्षणों को पहचानते हैं और समय पर उपचार करते हैं, तो आप जटिलताओं से बच सकते हैं।

इसलिए, यदि आपको वैरिकोज वेंस की समस्या है, तो वास्कुलर सर्जन से संपर्क करें और अपना उपचार करवाएं।आइए हम सब मिलकर वैस्कुलर रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और भारत को अंगच्छेदन मुक्त बनाने के लिए काम करें।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं - https://vascularsocietyofindia.com/patients/what-is-vascular-disease/

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें।