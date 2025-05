सूरत : मंत्रा संस्था द्वारा फैशन डिजाइन और गारमेंट टेक्नोलॉजी पर कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित

सूरत के रिंग रोड स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज के पास स्थित मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के समीप, मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन (मंत्रा) द्वारा रविवार को फैशन डिजाइन एवं गारमेंट टेक्नोलॉजी विषय पर एक कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्रों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के डायरेक्टर डॉ. अनुप रक्षित द्वारा स्वागत भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने मंत्रा की स्थापना, उपलब्धियों और वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था 1977 में स्व. अरुणभाई जरीवाला द्वारा स्थापित की गई थी और आज यह संस्था मेंन सितंबर 2024 से गारमेंट सेंटर चालू है जिसमें एक वर्ष का Fashion Design & Garment Technology कौशल(KAUSHLYA) - द स्किल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद से मान्यता प्राप्त है। And many Skill Development Training in Sewing Machine Operator, Cutting, StitchingProduction Supervisor Training jo Mantra के अंदर चलते है।

परिधान केंद्र के प्रभारी चेतन भरुचा ने फैशन व Garment से जुड़े विभिन्न तकनीकी विषयों ( skills) जैसे डिज़िटल डिज़ाइन, स्केचिंग, परिधान CAD, कटिंग, सिलाई और फिनिशिंग पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूरत का परिधान उद्योग तकनीकी रूप से दक्ष जनशक्ति की मांग करता है, जिसे पूरा करने में मंत्रा संस्था का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चेतन भरुचा ने बताया कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है।। साथ ही संस्था ने एक विशेष निर्णय लेकर स्टिचिंग प्रशिक्षण को निशुल्क करने की घोषणा की है, जिससे इच्छुक युवा बिना किसी शुल्क के सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों ने मंत्रा गारमेंट सेंटर का दौरा किया, जहां छात्रों के डिज़ाइनों और परियोजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। कार्यशाला का समापन डिप्टी डायरेक्टर डॉ. हितेश जरीवाला द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।