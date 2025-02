सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने मनाया Sampark 2025 का 20वां संस्करण

सूरत, 16 फरवरी 2025: हर साल होने वाला IEEE गुजरात सेक्शन का पॉपुलर इवेंट Sampark 2025 इस बार भी धूमधाम से मनाया गया। सरवजानिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह इवेंट कल तारा मोती हॉल, पीटी साइंस कॉलेज कैंपस में हुआ। 20वें संस्करण में 300+ पार्टिसिपेंट्स आए, जिनमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और यंग प्रोफेशनल्स शामिल थे। SCET (The Sarvajanik College of Engineering and Technology) के IEEE स्टूडेंट ब्रांच ने इसे होस्ट किया, और 125 वॉलंटियर्स ने इसे सफल बनाने में मदद की।

इस इवेंट में कई सम्माननीय हस्तियां शामिल हुईं:

• श्री भरतभाई शाह, चेयरमैन SES, प्रेसिडेंट SU

• प्रोफ. किरण पंड्या, प्रोवोस्ट, सरवजानिक विश्वविद्यालय

• डॉ. हीरेन पटेल, प्रिंसिपल, SCET

• श्री शेतल मेहता, डायरेक्टर, सुचि सेमिकॉन

• डॉ. चिराग एन. पाऊंवाला, चेयरमैन, IEEE GS

• प्रोफ. फोरम चंद्रना, सेक्रेटरी, IEEE GS

• डॉ. केतकी पाठक, IEEE SCET काउंसलर

अवार्ड सेरेमनी के मुख्य आकर्षण

इवेंट की शुरुआत एक धमाकेदार अवार्ड सेरेमनी से हुई, जिसमें बेस्ट IEEE स्टूडेंट ब्रांचेस और वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया। इस बार 39 स्टूडेंट ब्रांचेस (SBs) में से 25 ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया।

विजेता:

• इमर्जिंग स्टूडेंट ब्रांच अवार्ड– एलडीआरपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च

• मेम्बरशिप ग्रोथ अवार्ड – गणपत विश्वविद्यालय (GUNI) गुजरात

• स्पेशल मेंशन अवार्ड – एससीईटी (छात्र शाखा) और निर्मा (छात्र शाखा)

• बेस्ट स्टूडेंट ब्रांच अवार्ड – सिल्वर ओक विश्वविद्यालय

• बेस्ट स्टूडेंट वालंटियर अवार्ड– खुशबू झा (एससीईटी स्वयंसेवक)

इंफॉर्मेटिव सेशंस और डिस्कशन्स

अवार्ड्स के बाद, इंजीनियर अंकित दवे ने IEEE मेंबरशिप के बेनिफिट्स और करियर ग्रोथ पर बात की।

इसके बाद, डॉ. नीरव मंदिर और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन समीर कुलकर्णी ने "एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे शुरू करें " टॉपिक पर डिस्कशन किया, जिसमें उन्होंने बिजनेस लॉन्च और उसे चलाने के कुछ काम के टिप्स दिए।

लंच के बाद, एक खास Mental Health Awareness Session हुआ, जिसमें प्रो.बीना शेठ और प्रो. नीता चपटवाला ने मेंटल वेलनेस पर खुलकर बातचीत की और इसे सपोर्ट करने के तरीकों पर चर्चा की।

IEEE डेटाथॉन और पोस्टर प्रेजेंटेशन

इवेंट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था IEEE DataThon, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े चैलेंज दिए गए। पार्टिसिपेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स दिखाई, और बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड्स मिले।

इसके बाद, पोस्टर प्रेजेंटेशन में 29 स्टूडेंट ब्रांचेस ने अपने अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स IEEE सेक्शन कमेटी के सामने रखे।

नेटवर्किंग सेशंस, फन गेम्स और एक जबरदस्त जैमिंग सेशन के साथ शाम 5:30 बजे यह शानदार इवेंट खत्म हुआ, और सभी के चेहरों पर मुस्कान थी।

Sampark 2025 ने एक बार फिर साबित किया कि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और इनोवेशन का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।