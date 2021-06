एसबीके म्यूजिक स्टार 2021 ने पंजीकरण की अवधि बढ़ायी

सूरत: एसबीके म्यूजिक स्टार 2021 ने उभरती संगीत प्रतिभाओं के लिए मुश्किल समय में मददगार होने के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ाई है। संगीत कठिन समय में मन की शांति प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण समय में सभी पर पडऩे वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जब महामारी की शुरुआत के साथ बहुत सी चीजें अचानक बंद हो गईं, ऐसे में एसबीके म्यूजिक ने देश भर के संगीत प्रेमियों के साथ सहयोग की घोषणा की है। इसने प्रतिभाशाली गायक और संगीतकारों के लिए मेगा इवेंट एसबीके म्यूजिक स्टार 2021 लॉन्च किया है, जिसने 1000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं।



एसबीके म्यूजिक स्टार 2021 ने लॉकडाउन में रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बंद होने और प्रतिभाशाली कलाकारों के अनुरोध पर प्रतिक्रिया के जवाब में पंजीकरण की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। अब गुजरात के लोगों के लिए पंजीकरण करने का एक शानदार अवसर है।

संगीत में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पंजीकरण खुला है। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगे और कठिन समय में हुए दर्द को भूलकर दृढ़ मनोबल के साथ आगे बढ़ सकेंगे। पंजीकरण के समय, गायकऔर संगीतकार कोई भी फ्रीस्टाइल स्व-रचित गीत चुन सकते हैं जो प्रभाव उत्पन्न कर सके। (प्रेरणादायक, श्रद्धांजलि, देशभक्ति या अपने प्रियजन के लिए कभी भावनाओं को व्यक्त किया जा सके)। आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा - हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी, बंगाली, राजस्थानी, अंग्रेजी, मराठी में रचनाएं अपलोड कर सकते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने कंटेस्टेंट ललित पंडित जज होंगे।

एसबीके म्यूजिक के संस्थापक राकेश के. शर्मा ने कहा, "हमारा उद्देश्य व्यक्ति में विश्वास पैदा करना और प्रतिभा के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना है, जो हर दर्शक तक पहुंच सके।" एसबीके म्यूजिक स्टार 2021 रुचिका कृष्णनी की एक पहल है, जो मानती हैं कि संगीत का आनंद लिया जाना चाहिए और सभी तक पहुंचाया जाना चाहिए। एसबीके म्यूजिक स्टार 2021 को sbkmusic.com द्वारा होस्ट किया जाता है, जिसे सिग्नेचर 1 द्वारा प्रबंधित और विपणन किया जाता है, रुचिका कृष्णनी, जेजी प्रोडक्शंस, डिजिटल पार्टनरARYAA DIGITAL.com की अवधारणा।

Register FREE at https:// https://sbkmusic.com/ event and reveal the power of music within you.