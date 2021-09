नानावटी रेनो के पीपलोद शोरूम की दसवीं सालगिरह मनाई

सूरत। नानावटी रेनो सूरत के पीपलोद शोरूम में 8 सितंबर , 2021 को शोरूम की दसवीं सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर KIGER RXT (O) and the KWID CLIMBER MY 21 कार लॉन्च की गई और आमंत्रित मेहमानों ने टेस्ट ड्राइव कर कार को परखा। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।