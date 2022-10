बच्चों के डे-केयर सेंटर पर अंधाधूंध गोलीबारी से हाहाकार, 31 मरे

थाइलेंड से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गुरुवार को एक चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधूंध गोलीबारी की घटना घटी, जिससे समग्र क्षेत्र में हाहाकार मच गया। थाइलेंड के पूर्वोत्तर प्रांत में हुई इस वारदात में 31 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतकों में अधिकांश बच्चे हैं।



पुलिस के अनुसार चाइल्ड केयर सेंटर में हादसे के शिकार में बच्चों के अलावा व्यस्क भी हैं। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि बंदूकधारी एक पूर्व पुलिसकर्मी था और उसकी खोज जारी है।

#Update

Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 35 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself.

Police sergeant Panya Kamrab fired for drugs involvement.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/3ShJLldJkh