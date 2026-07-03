फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की शानदार जीत, ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंदकर राउंड ऑफ 16 में बनाई मजबूत जगह

इंगलवुड, 03 जुलाई (वेब वार्ता)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी है। मिकेल ओयारजाबल के शानदार दो गोल और पेड्रो पोरो के एक गोल की बदौलत स्पेन ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा है। 2010 में खिताब जीतने के बाद स्पेन की नॉकआउट दौर में यह एक बड़ी जीत है, जिसने टीम को क्वार्टर फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है।

स्पेन की रक्षात्मक और आक्रामक रणनीति

पूरे मैच में स्पेन ने आक्रामक रुख अपनाए रखा और ऑस्ट्रिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने लगातार चौथी क्लीन शीट अपने नाम की, क्योंकि ऑस्ट्रियाई टीम एक भी सटीक शॉट नहीं लगा सकी। वहीं, कोच लुइस डे ला फुएंते ने टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई, हालांकि उन्होंने आगे आने वाले मैचों के लिए निरंतर सुधार पर जोर दिया है।

अगले चरण की ओर अग्रसर ला रोजा

इस जीत के साथ ही स्पेन का अजेय सफर 35 मैचों तक पहुंच गया है। अब स्पेन की टीम सोमवार को डलास में क्रोएशिया और पुर्तगाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। 1998 के बाद नॉकआउट में पहुंची ऑस्ट्रियाई टीम के लिए यह हार एक बड़ा झटका है, जबकि युवा लामिन यामल और ओयारजाबल का फॉर्म स्पेन के प्रशंसकों के लिए बड़ी उम्मीद जगा रहा है।