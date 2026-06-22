लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में भारत को दक्षिण अफ्रीका से मिली हार, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खराब फील्डिंग को बताया बड़ी चूक

On

नई दिल्ली, 22 जून (वेब वार्ता)। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों टूर्नामेंट की पहली हार का सामना करना पड़ा।

159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने पांच गेंद शेष रहते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की। मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन खराब फील्डिंग ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

कैच छोड़ना पड़ा भारी
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हार के बाद स्वीकार किया कि टीम मिले मौकों को भुनाने में नाकाम रही। मारिजान कैप को मिले दो जीवनदानों का फायदा उठाते हुए उन्होंने नाबाद 81 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली।

कप्तान ने माना कि यदि क्षेत्ररक्षकों ने कैच नहीं छोड़े होते, तो परिणाम भारत के पक्ष में हो सकता था। उन्होंने टीम के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

अगले मैचों पर ध्यान
टूर्नामेंट में अब भारत के दो मैच शेष हैं, जिसमें टीम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हरमनप्रीत ने श्री चरणी और शेफाली वर्मा के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने कठिन पिच पर संघर्षपूर्ण गेंदबाजी की।

भारत अब अपना अगला मुकाबला 25 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जिसमें टीम जीत की राह पर वापसी करने और सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के इरादे से उतरेगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India South Africa T20 World Cup Women

Related Posts

महिला टी20 विश्व कप: आईसीसी ने किया कमेंट्री पैनल का ऐलान, मिताली-अंजुम समेत कई पूर्व दिग्गज शामिल

महिला टी20 विश्व कप: आईसीसी ने किया कमेंट्री पैनल का ऐलान, मिताली-अंजुम समेत कई पूर्व दिग्गज शामिल

इजराइल-ईरान संघर्ष: ट्रंप की युद्धविराम की अपील, दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर

इजराइल-ईरान संघर्ष: ट्रंप की युद्धविराम की अपील, दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर

गिल और किशन के शतक, भारत को 2-0 की अपराजेय बढ़त

गिल और किशन के शतक, भारत को 2-0 की अपराजेय बढ़त

जून-अगस्त के दौरान अल नीनो होने की संभावना 80 प्रतिशत, महंगाई का मंडराया खतरा: रिपोर्ट

जून-अगस्त के दौरान अल नीनो होने की संभावना 80 प्रतिशत, महंगाई का मंडराया खतरा: रिपोर्ट