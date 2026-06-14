गिल का अर्धशतक, भारत ने जीता पहला वनडे

धर्मशाला, 14 जून (वेब वार्ता)। पदार्पण करने वाले गुरनूर बरार और हर्ष दुबे (तीन-तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 84) के बेहतरीन अर्धशतक से भारत ने शनिवार को वर्षा बाधित पहले वनडे में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में ओवरों की संख्या घटाकर 25-25 ओवर कर दी गई। अफगानिस्तान ने रहमानउल्लाह गुरबाज़ (102) के शानदार शतक से 24.5 ओवर में 194 रन बनाये लेकिन भारत ने 22.5 ओवर में तीन विकेट पर 195 रन बनाकर आसान जीत अपने नाम की। गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन की मैच विजई पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाए।

रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी ने मिलकर ठोस शुरुआत भी की थी। हालांकि गफ़लत के चलते रोहित रन आउट हो गए लेकिन गिल ने अंत तक एक छोर संभाले रखा। किशन ने नंबर तीन पर आते हुए 34 रनों की आक्रामक पारी खेली और गिल के साथ मिलकर 70 रन की साझेदारी कर उन्होंने भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया।

श्रेयस अय्यर (12) कुछ ख़ास नहीं कर पाए लेकिन पांचवें नंबर पर आते हुए राहुल, गिल के साथ मिलकर भारत को जीत की दहलीज़ पार करा गए। गिल 84 रनों पर नाबाद रहे और उन्होंने एक कप्तानी पारी खेली। राहुल ने 19 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 39 रन बनाये। गिल और राहुल ने 32 गेंदों पर नाबाद 53 रन जोड़कर भारत को जीत की मंजिल पर पहुंचाया।

दर्शक 50 ओवर का मैच देखने आए थे, लेकिन इस 25 ओवर के मैच में भी उनका खूब मनोरंजन हुआ। 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी और रोहित ने अच्छी शुरुआत की भी।

गिल उनके साथ जुड़े और दोनों ने ओपनिंग विकेट के लिए 46 रन जोड़े। एक बड़ी गलतफहमी के कारण रोहित आउट हो गए, लेकिन गिल ने बाउंड्री लगाना जारी रखा। ईशान किशन ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 22 गेंदों में 34 रन बनाए, और उनके बाद केएल राहुल ने 19 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए।

अफ़गानिस्तान की गेंदबाज़ी में कभी भी लय नहीं दिखी और उन्हें विकेट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। राशिद खान थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने एक विकेट ज़रूर लिया। तेज़ गेंदबाज़ों ने काफ़ी रन लुटाए और वनडे में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का अजेय क्रम जारी रहा।

मेहमान टीम अपने आखिरी 10 ओवरों की बल्लेबाज़ी, खासकर रहमानुल्लाह गुरबाज़ के आउट होने के बाद के खेल पर ज़रूर सोचेगी। वे कुछ रन पीछे रह गए और अंततः उन्हें इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा।

इससे पहले भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपनर रहमानउल्लाह गुरबाज़ ने टीम को शानदार शुरुआत देते हुए 51 गेंदों की अपनी शतकीय पारी में आठ चौके और आठ छक्के लगाए। अफगानिस्तान के बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आये।

हशमतउल्लाह शहीदी (27) और अज़मतउल्लाह ओमरजई (26) दहाई की संख्या में पहुंचने वाले दो अन्य बल्लेबाज रहे। पदार्पण मैच खेल रहे गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने तीन-तीन विकेट लिए। अफ़ग़ानिस्तान की पूरी पारी 194 पर सिमट गई, हालांकि यह स्कोर और छोटा हो सकता था अगर गुरबाज़ ने शतक नहीं लगाया होता।

एक ख़राब शुरुआत के बीच गुरबाज़ ने सिर्फ़ एक छोर पर डटे रहे बल्कि उन्होंने आक्रामण भी जारी रखा और मात्र 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, गुरबाज़ ने अपनी आक्रामक लय को छोड़ा नहीं और मात्र 48 गेंदों पर शतक पूरा किया। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्हें पवेलियन भेजा।

अफ़ग़ानिस्तान एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था लेकिन अंतिम चार ओवर में भारत ने मात्र 18 रन दिए और गुरनूर ने अंतिम ओवर में दो विकेट हासिल किए। गुरनूर ने आज डेब्यू पर अपने पहले ओवर में ही इब्राहिम ज़दरान के रूप में विकेट निकाला। हर्ष दुबे भी डेब्यू कर रहे थे और उन्होंने भी तीन विकेट हासिल किए। अर्शदीप ने दो विकेट लिए।