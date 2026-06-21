सूरत : 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास, केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

सूरत। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को सरसाना कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया।

राज्य के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने योग, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने सभी नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति का विश्व को दिया गया अमूल्य उपहार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, शांति और मानव कल्याण का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि योग भाषा, क्षेत्र और सीमाओं से परे मानवता को जोड़ने का माध्यम है।

पाटिल ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है, जो शरीर, मन और चेतना को एक सूत्र में बांधता है।

नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और तनावमुक्त जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, अनियमित दिनचर्या और बढ़ते मानसिक तनाव के दौर में योग किसी औषधि से कम नहीं है।

उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि योग बिना दवा के शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रभावी माध्यम है। योग दिवस का उद्देश्य लोगों को घर, विद्यालय और कार्यस्थल पर योग अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग’ रही। इसी विषय को केंद्र में रखकर पूरे सूरत जिले में शहर, तालुका, नगर निगम और विभिन्न स्थानीय निकाय स्तर पर उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के योग दिवस समारोह तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर जिले के मनसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में योग के माध्यम से स्वास्थ्य और समग्र कल्याण का संदेश दिया।

45 मिनट के कॉमन योग प्रोटोकॉल में सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक संगीताबेन पाटिल, मनुभाई पटेल, संदीपभाई देसाई एवं अरविंदभाई राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष समीर मोदी, महापौर मायाबेन मावाणी, जिला कलेक्टर तेजस परमार, मनपा आयुक्त एम. नागराजन, जिला विकास अधिकारी देवेंद्र प्रकाश मीणा, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. किशोरसिंह चावड़ा, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अशोक जीरावाला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, योग बोर्ड के कर्मयोगी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में योग प्रेमी नागरिक शामिल हुए।

कार्यक्रम का समापन स्वस्थ, संतुलित और योगमय जीवन के संकल्प के साथ हुआ।