सूरत : सूरत की गौरी गोयल का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन, शहर और गुजरात के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि
श्रीलंका अंडर-19 महिला टीम के भारत दौरे के लिए मिला मौका; गुजरात की पहली महिला क्रिकेटर बनीं जिन्हें भारतीय अंडर-19 टीम में स्थान मिला
सूरत।सूरत की प्रतिभाशाली महिला क्रिकेटर गौरी प्रकाश गोयल का चयन श्रीलंका महिला अंडर-19 टीम के भारत दौरे के लिए भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ है।
यह उपलब्धि न केवल सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बल्कि पूरे सूरत और गुजरात के लिए गर्व का विषय है। गौरी गुजरात की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें भारतीय अंडर-19 टीम में जगह मिली है।
वर्तमान में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत गौरी ने खुद को एक कुशल लेफ्ट-आर्म स्पिनर और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
हाल ही में उनका चयन Board of Control for Cricket in India द्वारा आयोजित 26 दिवसीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) अंडर-19 महिला एलीट कैंप के लिए भी किया गया था।
बीसीसीआई और National Cricket Academy ने देशभर से 78 प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों को इस विशेष कैंप के लिए चुना था। गुजरात से गौरी गोयल के अलावा अक्षा परमार, चार्ली सोलंकी, आयुषी पटेल, जिया जैन और सिया पटेल को भी इसमें स्थान मिला था।
कैंप के बाद 13-13 खिलाड़ियों की छह टीमों के बीच इंटर-कैंप टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें गौरी ने अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया।
गौरी का मौजूदा सत्र बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर महिला वर्गों में कुल 28 बीसीसीआई मुकाबले खेले हैं, जो उनकी निरंतर मेहनत, समर्पण और क्रिकेट कौशल को दर्शाता है।
भारतीय और श्रीलंकाई अंडर-19 महिला टीमें चेन्नई में तीन टी-20 और पांडिचेरी में तीन एकदिवसीय मुकाबले खेलेंगी। इसके बाद जनवरी 2027 में बांग्लादेश और नेपाल में आयोजित होने वाले महिला अंडर-19 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई जुलाई के अंत में 25 संभावित खिलाड़ियों का चयन करेगा।
इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कनैयाभाई कॉन्ट्रैक्टर और मंत्री हितेशभाई पटेल ने गौरी को प्रोत्साहन स्वरूप ₹1,11,111 की सम्मान राशि प्रदान की।
गुजरात क्रिकेट जगत के पदाधिकारियों तथा एसडीसीए परिवार ने गौरी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते समय उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है।