ट्रंप के नए आलीशान एयरफोर्स वन विमान का अनावरण, व्हाइट हाउस से भी अधिक लग्जरी सुविधाओं से लैस है यह अत्याधुनिक जेट

वाशिंगटन, 20 जून (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नए एयरफोर्स वन (VC- 25B) विमान का अनावरण किया है, जो कतर के पूर्व शाही परिवार का बोइंग 747-8 जेट है।

यह विमान वर्तमान आधिकारिक विमान की तुलना में कहीं अधिक विशाल और आलीशान है। राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि वे आगामी नाटो शिखर सम्मेलन और भविष्य की चीन यात्रा के लिए इसी विमान का उपयोग करेंगे।

विमान के भीतर का वैभव

विमान का आंतरिक हिस्सा किसी शानदार महल जैसा है, जिसमें हल्की भूरी दीवारों के साथ प्रीमियम फिनिशिंग और मजबूत लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग किया गया है।

इसमें बड़े लाउंज, आरामदायक सोफे और सीटों को बिस्तर में बदलने की विशेष सुविधा है। साथ ही, पत्रकारों के लिए बनाया गया प्रेस एरिया पुराने विमान की तुलना में तीन गुना बड़ा है, जो इसे तकनीकी और सुविधा के मामले में बेजोड़ बनाता है।

सुरक्षा और राजनीतिक विवाद

इस विमान के अधिग्रहण को लेकर अमेरिका में राजनीतिक विवाद भी उठा है, लेकिन वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाज से इसमें लगभग 400 मिलियन डॉलर के सैन्य बदलाव किए गए हैं।

यह विमान बहुस्तरीय सुरक्षित संचार प्रणालियों से लैस है। आगामी 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यह नया एयरफोर्स वन पहली बार विशेष उड़ान भरता दिखाई देगा।