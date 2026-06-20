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सूरत

21BY72 स्टार्टअप समिट को भव्य प्रतिसाद, दो दिन में पहुंचे 10 हजार से अधिक प्रतिभागी

पहले दिन उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद, दो दिन हुआ उद्यमिता और नवाचार पर मंथन, स्टार्टअप जगत की कई बड़ी हस्तियां हुईं शामिल हुई

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21BY72 स्टार्टअप समिट को भव्य प्रतिसाद, दो दिन में पहुंचे 10 हजार से अधिक प्रतिभागी

सूरत। देश के प्रमुख स्टार्टअप आयोजनों में शामिल 21BY72 सीजन-5 का सूरत के अवध यूटोपिया में भव्य आयोजन हुआ। समिट के पहले दिन 5 हजार से अधिक और दो दिनों में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति ने आयोजन को खास बना दिया।

कार्यक्रम में पहले दिन गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शिरकत कर राज्य सरकार की ओर से उद्यमिता और नवाचार को मिल रहे प्रोत्साहन को रेखांकित किया।

समिट में युवा उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विभिन्न सत्रों में  अशनीर ग्रोवर, जहीर इकबाल, अंगद बेदी तथा अर्जुन वैद्य ने अपने अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने स्टार्टअप की चुनौतियों, व्यक्तिगत ब्रांड निर्माण, कारोबार में आने वाले उतार-चढ़ाव और सफलता के सूत्रों पर चर्चा की।

आयोजन स्थल पर लगे प्रदर्शनी क्षेत्र में भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। यहां स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों और विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों के बीच संवाद, नेटवर्किंग और संभावित साझेदारियों को लेकर बातचीत का दौर चलता रहा।

आयोजकों के अनुसार समिट को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने आयोजन के नए आयाम स्थापित किए हैं। दोनों दिन भी कई महत्वपूर्ण सत्र, निवेशकों से संवाद और नवाचार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे स्टार्टअप जगत को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

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Tags: Harsh Sanghavi Surat PNN

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